കോവിഡും ക്രൂഡുമാണോ വില്ലന്മാർ? പെട്രോൾ വില നൂറടിച്ചിട്ടും നുണ നിർത്താതെ കേന്ദ്രം

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കു സൗജന്യ വാക്സീൻ നൽകാനും നാം 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങണമെന്നു സർക്കാർ പറയുന്നതിനു ന്യായമുണ്ടോ? പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന നികുതിത്തുക പൂർണമായും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും കോവിഡിനെ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 35,000 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തുന്നതു നാം വാങ്ങുന്ന ഓരോ തുള്ളി ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നാണെന്നുമെല്ലാം കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുമുണ്ട്.

നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ, എന്നാൽ 100 രൂപ കൊടുത്ത് പെട്രോൾ വാങ്ങിയേക്കാം. ഇനി ലീറ്ററിന് 150 രൂപ ആയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സമാധാനിക്കണോ? വേണ്ടെന്നുതന്നെ പറയണം. കാരണം ഈ 100നും ഈ പിഴിയലിനും ന്യായവും നീതിയും ഇല്ല. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനം മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ, ഇന്ധന വിലവർധനവിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതു പകൽകൊള്ളയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന ഈ പിഴിയലിനു ന്യായമില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാലാണെന്ന് കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കാം.



രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് വില



കോവിഡ് കാലത്തു നികുതി കൂട്ടിയില്ലല്ലോ, രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ചു സ്വാഭാവികമായി വില കൂടുന്നതാണ്.. തുടങ്ങിയ ന്യായമാണ് പെട്രോൾ വില കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം കേന്ദ്രം നിരത്തുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വില കൂടിയെന്നു പറയുന്നതു ശരി തന്നെ. എന്നാൽ പെട്രോൾ 100 രൂപയ്ക്കു വിൽക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള വർധന ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണു വസ്തുത.



കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗണിൽ ഒരു വീപ്പ (ബാരൽ) അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില 20 ഡോളറിനും താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടുമ്പോഴെല്ലാം വില കൂട്ടുന്ന എണ്ണക്കമ്പനികൾ റെക്കോർഡ് ഇടിവുണ്ടായിട്ടും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറച്ചില്ല. 20 ഡോളറിലേക്കു കുറഞ്ഞ വില പടിപടിയായി കൂടി. ഇപ്പോൾ 75 ഡോളറിന്റെ പരിസരത്തേക്കു വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവിലവർധന മാത്രമാണ് ദിവസേനയുള്ള വില കൂട്ടലിനു കാരണമെങ്കിൽ 2020 ജനുവരിയിലും അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 70 ഡോളർ കടന്നിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ പെട്രോൾവില 78 രൂപയായിരുന്നു. ഡീസൽവില 73 രൂപയും.



മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില 35 ഡോളറിലേക്കു കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ, പെട്രോൾ വിലകുറഞ്ഞത് ഒരു രൂപ മാത്രം. അതായത് അസംസ്കൃത എണ്ണവില 70 ഡോളറുള്ളപ്പോഴും 35 ഡോളറുള്ളപ്പോഴും പെട്രോൾ വില ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ക്രൂഡ് വിലയിടിവിന് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ കുറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ 10–15 രൂപയാണ്. നികുതിയും സെസും മറ്റു ചാർജുകളും ഒഴികെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിലയിലുണ്ടാകേണ്ട കുറവാണിത്. എന്നാൽ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഡിമാൻഡ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് 35 ഡോളറിൽ നിന്നും 19 ഡോളറിലേക്ക് ക്രൂഡ് വില ഇടിഞ്ഞത്.



അമേരിക്കൻ ക്രൂഡിന്റെ വില നെഗറ്റീവിലേക്കും പോയി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ ചരിത്രപരമായ ഇടിവുണ്ടായതിന്റെ പിറ്റേന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ കുറച്ചത് 25 പൈസ മാത്രം. ക്രൂഡ് വില 20 ഡോളറിലെത്തിയപ്പോഴും ഇവിടെ പെട്രോളിനു വില 72.23 രൂപ. അതായത് 2014ൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വില 110 ഡോളറിലെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അതേ വില തന്നെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ 20 ഡോളറിലേക്കു വില ഇടിഞ്ഞപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു.



ഇന്ധനവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്ക് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയ്ക്കാണെന്നും വില വർധന ആനുപാതികമാണെന്നും പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2020 ജൂൺ മുതലാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വില വർധന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ വില കുറ‍ഞ്ഞത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ മാത്രം. കൂടാതെ പാചകവാതകത്തിനും വൻതോതിൽ വില വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും സെസും വർധിപ്പിച്ചു.



1.7 ലക്ഷം കോടി അധികവരുമാനം



1.7 ലക്ഷം കോടി അധിക വരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം 2.2 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു വരുമാനം. ഇത് 3.9 ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ 9 മാസങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ (പെട്രോളിയം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ട്) പ്രകാരം വരുമാനം 2.36 ലക്ഷം കോടിയായി. 2020 മാർച്ച്, മേയ് മാസങ്ങളിൽ നികുതി കുത്തനെ കൂട്ടിയതാണ് വരുമാനത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാക്കിയത്. ഇത്രയും തുക അധികവരുമാനമായി ലഭിക്കുമ്പോഴും വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് പെട്രോൾ വിലയുടെ രൂപത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ പിഴിയുന്നത്. പ്രതീക്ഷിത നികുതി വരുമാനം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ ഉടനൊന്നും നികുതി കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട.



മൂന്നിരട്ടി നികുതി



ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന്റെ അടിസ്ഥാന വില 37.29 രൂപയാണ്. പക്ഷേ, ഒരു ലീറ്ററിന് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ 102 രൂപ വരെ കൊടുക്കണം. ഇതിൽ 32.90 രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന നികുതിയാണ്. ഇതിൽ എക്സൈസ് നികുതികളും സെസുകളും ഉൾപ്പെടും. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന വാറ്റും മറ്റു ചാർജുകളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് വില 100 കടക്കുന്നത്. ഡീസലിന് 39.90 രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന വില. ഇതിനൊപ്പം 31.80 കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതിയും കൂടാതെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാറ്റ് നികുതിയും വരും.

കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനിടെ പെട്രോൾ,ഡീസൽ കേന്ദ്രനികുതിയിലുണ്ടായ വർധന 300 ശതമാനമാണ്. ഈ വർധന ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ക്രൂഡ് വില കുറഞ്ഞ് ഇറക്കുമതിച്ചെലവു കുറഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ നികുതി കുറച്ച്, ജനങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക കൂടി ചെയ്യണമായിരുന്നു. 2014ൽ 9.48 രൂപയും ഡീസലിന് 3.56 രൂപയുമായിരുന്നു പെട്രോളിന്റെ കേന്ദ്ര നികുതി. നികുതി കുറയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊന്നും കുറയ്ക്കാതെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധം എന്ന ന്യായം കേന്ദ്രം നിരത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും സെസ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.



വാക്സീൻ മാത്രം മതിയോ?



കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലിയും വരുമാനമാർഗങ്ങളും നിലച്ച് അക്ഷരാർഥത്തിൽ പട്ടിണിയിലായ ലക്ഷക്കണക്കിനു മനുഷ്യരുണ്ട് രാജ്യത്ത്. ഇന്ധനവിലക്കയറ്റം വാഹനങ്ങളുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, ബാധിക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത പോലും കേന്ദ്രത്തിനില്ല. ഇന്ധനവിലക്കുതിപ്പ് വിലക്കയറ്റത്തോത് വല്ലാതെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചരക്കുനീക്കത്തിനു ചെലവേറുന്നത് സർവത്ര വിലക്കയറ്റമാണുണ്ടാക്കുക.



കഴിഞ്ഞ മാസം രാജ്യത്തെ മൊത്തവിലത്തോത് 12.9 ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത്. ചില്ലറവിൽപന വില 6.3 ശതമാനവും കൂടി. ബസ്, ഓട്ടോ, ടാക്സി മേഖല, മത്സ്യബന്ധന മേഖല എന്നിവ ഇന്ധനവിലക്കയറ്റത്തിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കൂടി. സൗജന്യ വാക്സീൻ പോലെ ഇന്ധനവില കുറച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയെന്നതും സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.



50 രൂപ വാഗ്ദാനം



2014ൽ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് 50 രൂപയാക്കാമെന്നായിരുന്നു മോദി സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം. ഡീസൽവില ലീറ്ററിനു 40 രൂപയാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. പെട്രോൾ വില നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്ത യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നു പോലും വാഗ്ദാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഡീസലിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരവും മോദി സർക്കാർ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കു കൊടുത്തു. പെട്രോൾ 50ലേക്കു കുറഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില 100 ഡോളറിനു മുകളിലായിരുന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന വിലയെക്കാൾ 30 രൂപ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അധികം നൽകണം.



ഇല്ലാതായ സബ്സിഡി



2020 ജനുവരി മുതൽ പാചകവാതക സബ്സിഡി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നില്ല. വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയ സബ്സിഡി വില കുത്തനെ കൂട്ടിയപ്പോഴും കൊടുക്കാതെയായി. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പാചക വാതക സബ്സിഡി നിർത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ, സബ്സിഡിവിഹിതം ബജറ്റിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചു. മുൻവർഷം 40915 കോടി വകയിരുത്തിയപ്പോൾ 2022 ലേക്കുള്ള ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചത് 12,995 കോടി മാത്രം. ഫലത്തിൽ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ സബ്സിഡി ഇല്ലാതാകുകയാണു ചെയ്തത്. സബ്സിഡിക്കായി മാറ്റിവച്ച തുകയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും കോവിഡ് പ്രതിരോധമെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരെ പിഴിയുകയാണു സർക്കാർ.



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ്

ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവും സൗജന്യ വാക്സീനുള്ള തുക കണ്ടാത്താനുള്ള പരിശ്രമവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനില്ലേ എന്ന ചോദ്യവുമുയരുന്നുണ്ട്. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലനിയന്ത്രാധികാരം എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിലും കേന്ദ്രം പിടിവിട്ടിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇന്ധനവില തുടർച്ചയായി കുതിച്ചെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ വിലക്കയറ്റം പെട്ടെന്നു നിലച്ചു. 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം.



വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് 65 ദിവസത്തോളം വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നില്ല. മുൻപ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തും ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിലുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ധനവില വർധന തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് 19 ദിവസവും 2017ൽ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് രണ്ടാഴ്ചയും വില കൂട്ടിയില്ല. ഈ സമയപരിധിയിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ 10 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ധനവില കൂടിയില്ല.



പിഴിയലിൽ സംസ്ഥാനത്തിനും പങ്ക്



30.08 ശതമാനമാണ് കേരളം ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിൽനിന്ന് ഈടാക്കുന്ന നികുതി. ഡീസലിന് 22.70 ശതമാനവും. കേരളം ഈടാക്കുന്ന നികുതി ശതമാനത്തിലായതിനാൽ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നികുതി വരുമാനവും കൂടുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നികുതിയിളവു നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കഴിയും. പക്ഷേ, നികുതികുറയ്ക്കാൻ കേരളവും തയാറാകുന്നില്ല.



ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? ഇല്ലല്ലേ..



പെട്രോളും ഡീസലും ജിഎസ്ടി പരിധിയിലാക്കാനുള്ള മുറവിളി തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായെങ്കിലും നടപടിയില്ല. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നതുതന്ന കാരണം. ജിഎസ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിധി 28 ശതമാനമാണ്. അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 28 ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കിയാൽ പെട്രോൾ വില 50 രൂപയ്ക്കും താഴെയെത്തും. വരുമാനം കുറയുമെന്നതിനാൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധ്യതയില്ല. ജിഎസ്ടിയുണ്ടെങ്കിലും സെസുകൾ തുടരാമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാകുക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇതുവരെ ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ പോലും നടന്നിട്ടില്ല.



