ഓട്ടോടാക്സിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; മുത്തശ്ശിയും ചെറുമകനും മരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട∙ തിരുവല്ല കുമ്പഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഇന്നലെ അർധരാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മുത്തശ്ശിയും ചെറുമകനും മരിച്ചു. കോട്ടയം മാന്നാനം ചിറ്റേടത്ത് പറമ്പില്‍ രമേശന്‍റെ ഭാര്യ പൊന്നമ്മ (55) ചെറുമകൻ കൃതാർഥ് (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോടാക്സിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. ഓട്ടോ ഓടിച്ചിരുന്നത് രമേശനായിരുന്നു.

കുടുംബത്തിലെ 7 പേരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കൃതാർഥിന്റെ അമ്മ കീർത്തിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ കോട്ടയം കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണമുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികളുമായി ഇവർ യാത്ര ചെയ്യാനിടയായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

രമേശന്‍, ഭാര്യ പൊന്നമ്മ, മക്കളായ കീര്‍ത്തി, ശ്രുതി, കീര്‍ത്തിയുടെ മക്കളായ കീര്‍ത്തന, കൃതാര്‍ഥ്, അശ്വ എന്നിവരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. വള്ളംകുളത്തുള്ള മകളെ സന്ദര്‍ശിച്ച് തിരിച്ചുവരും വഴി അര്‍ധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഓട്ടോറിക്ഷ എതിരെവന്ന വാഹനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ കാഴ്ചമറഞ്ഞ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാറിലിടിച്ചെന്നാണ് രമേശന്‍ പറയുന്നത്. ആശുപത്രിയിലാണ് രണ്ടുപേരും മരിച്ചത്.

രണ്ടുവയസുകാരിയായ അശ്വ പരുക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപെട്ടു. കീര്‍ത്തിയും ശ്രുതിയുമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. മൂന്നുപേര്‍ കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികില്‍സയിലാണ്. മാന്നാനം സ്വദേശികളായ കുടുംബം കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിന് സമീപം വാ‌ടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ്.

