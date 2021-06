11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 48 കേസ്; ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വ്യാപനം പ്രാദേശികമായെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‍‍കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ബാധിച്ച 48 കേസുകൾ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 20 കേസുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയാണു മുന്നിൽ. തമിഴ്‌നാട്ടിലും മധ്യപ്രദേശിലും യഥാക്രമം ഒൻപതും ഏഴും കേസുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മൂന്നു പേർക്കാണു രോഗം ബാധിച്ചതെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പഞ്ചാബിലും ഗുജറാത്തിലും രണ്ടു വീതവും ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒന്നു വീതവും കേസുകളാണുള്ളത്. പുതിയ വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനം വളരെ പ്രാദേശികമാണെന്നു സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐസി‌എം‌ആറും നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയും ചേർന്നു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദത്തെ പഠിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ എത്രത്തോളം ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.



യുഎസ്, യുകെ, പോർച്ചുഗൽ, ചൈന, ജപ്പാൻ, റഷ്യ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 12 രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ പ്ലസിനെ ‘ആശങ്കാ വകഭേദങ്ങളുടെ’ പട്ടികയിൽ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടിയന്തര നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.



English Summary: 48 Delta Plus Cases Found In 11 States, Government Says "Very Localised"