‘ഒഴിഞ്ഞ’ സിറിഞ്ചുമായി ബിഹാറിലെ യുവാവിന് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ്പ് - വിഡിയോ

പട്ന∙ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാൻ വന്നയാളിൽ ഒഴിഞ്ഞ സിറിഞ്ച് വച്ച് കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തെന്ന് പരാതി. ബിഹാറിലെ ഛപ്രയിൽനിന്നുള്ള സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത നഴ്സിനെ ജോലിയിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഡിയോയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ – പുതിയതായി പുറത്തെടുത്ത സിറിഞ്ച് വാക്സീൻ നിറയ്ക്കാതെ നേരെ ഒരാളിലേക്കു കുത്തിവയ്ക്കുകയാണ് നഴ്സ് ചെയ്തത്. തനിക്ക് കുത്തിവച്ചത് ഒഴിഞ്ഞ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വിഡിയോ പകർത്തിയ സുഹൃത്തു പറയുമ്പോഴാണ്.

ഒഴിഞ്ഞ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തതിനു ശേഷം തനിക്ക് തലവേദനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരപ്രകടനം കാണാനാണ് തമാശയായി വിഡിയോ എടുത്തതെന്ന് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വൈകുന്നേരം വിഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടപ്പോഴാണ് നഴ്സ് ഒഴിഞ്ഞ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തതെന്നു വ്യക്തമായത്.

വിവരം വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ അറിയിച്ചെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ 18–44 പ്രായക്കാർക്കിടയിൽ 10 ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്സീൻ ആദ്യ ഡോസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

