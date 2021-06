വരന് കണ്ണടയില്ലാതെ പത്രം വായിക്കാനാകില്ല; വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വധു..!

ലക്നൗ∙ വരന് കാഴ്ചശക്തി കുറവായതിനാൽ വിവാഹത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് വിവാഹത്തിൽനിന്നു പിന്മാറി വധു. നല്ല പവറുള്ള കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാതെ പത്രം പോലും വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വധു കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് പിന്മാറ്റം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഔരിയ എന്ന സ്ഥലത്താണു സംഭവം.

അർജുൻ സിങ്ങിന്റെ മകളായ അർച്ചനയാണ് വിവാഹത്തിനു തൊട്ടുമുൻപു പിന്മാറിയത്. ശിവ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായാണ് അർച്ചനയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. ശിവ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളയാളാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണു വിവാഹത്തിനു സമ്മതിച്ചതെന്നുമാണ് അർജുൻ സിങ് പറയുന്നത്. വിവാഹ ദിവസം ബന്ധുക്കളുമായി വീട്ടിലേക്കു വരുമ്പോൾ വരൻ കണ്ണട ധരിച്ചിട്ടുള്ളതായി വധു ശ്രദ്ധിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ മുഴുവൻ വരൻ കണ്ണട ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെ വരനു കാഴ്ചയ്ക്കു പ്രശ്നമുള്ളത് സദസ്സിൽ ചർച്ചയായി. തുടർന്ന് കണ്ണട മാറ്റി പത്രം വായിക്കാൻ വധുവും മറ്റുള്ളവരും ശിവയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വരന് ഇതിനു സാധിച്ചില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണു വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് അർച്ചന പിന്മാറിയത്.



സംഭവത്തിൽ അർച്ചനയുടെ വീട്ടുകാർ ശിവയുടെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെ പരാതി നൽകി. സത്യം മറച്ചുവച്ചു കല്യാണത്തിനു ശ്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു പരാതി. നൽകിയ സ്ത്രീധനം തിരികെ നൽകണമെന്ന് അർച്ചനയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വരന്റെ കുടുംബം അതിനു തയാറായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



