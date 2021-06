മൂന്നാംതരംഗം എപ്പോള്‍; വേണം മുന്നൊരുക്കം

കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തില്‍നിന്ന് പതിയെ മുക്തമാകുമ്പോഴും ആശങ്കയുടെ നെരിപ്പോടാകുകയാണ് മൂന്നാംതരംഗം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മൂന്നാം തരംഗം ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും സെപ്റ്റംബർ–ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ തുടങ്ങുമെന്നുമാണു പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കിയ സൂചന. എന്നാല്‍, കോവി‍ഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയിരുന്നാല്‍ 6–8 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ മൂന്നാംതരംഗം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് എയിംസ് ഡയറക്ടറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്നുമാസം വരെ നീണ്ടുപോയേക്കാമെന്നും രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ പറയുന്നു.

കോവിഡ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മൂന്നാംതരംഗം സെപ്റ്റംബറോടെ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ഐഐടി കാൻപുരിന്‍റെ പഠനം. ശ്രദ്ധകുറവ് മൂലം ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ സെപ്റ്റംബറോടെ ശക്തമായ മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കില്‍ അത് ഒക്ടോബര്‍ വരെ നീളുമെന്നാണ് അനുമാനം. ഒക്ടോബറിലോ നവംബറിലോ എന്നാണു വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് നടത്തിയ പഠനം.



വിദേശത്ത് മൂന്നാംതരംഗം



ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും രണ്ടും മൂന്നും തരംഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ദൈര്‍ഘ്യം ഒരുപോലെയല്ല. ജര്‍മനി, ഫ്രാന്‍സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഏപ്രിലില്‍ മൂന്നാം തരംഗത്തിന് സാക്ഷിയായി. എന്നാല്‍, ബ്രിട്ടനില്‍ മൂന്നാം തരംഗം ആരംഭിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. രണ്ടുതരംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഇടവേള നാലുമുതല്‍ അഞ്ചുമാസമാണ്.



വാക്സീനാണ് ആയുധം



മൂന്നാം തരംഗത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള മാര്‍ഗം വാക്സിനേഷനാണ്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജനസംഖ്യയുടെ എത്രശതമാനം വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചു എന്നതും രണ്ടു തരംഗങ്ങളിലെ ഇടവേള നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാണ്. വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ മൂന്നാംതരംഗം ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ.പോള്‍ പറയുന്നു. പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും രണ്ടാംതരംഗം പോലും ഉണ്ടായില്ല എന്നതും ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍



വൈറസിനുണ്ടാകുന്ന ജനിതകമാറ്റങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് മൂന്നാംതരംഗമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. കോവിഡ് തരംഗത്തിന്‍റെ തീവ്രത കുറയുമ്പോഴാണു വൈറസിന് കാര്യമായ ജനിതകമാറ്റമുണ്ടാകുക. വാക്സീൻ എടുത്തില്ലെന്നതിനാൽ കുട്ടികളെ കൂടുതല്‍ ബാധിക്കുമെന്ന് നിഗമനമുണ്ടെങ്കിലും തെളിവില്ല. മുതിര്‍ന്നവരില്‍തന്നെ വാക്സീന്‍ സ്വീകരിക്കാത്തവരില്‍ രോഗം ഗുരുതരമാകാനാണു സാധ്യത. ഒടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയ ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് വകഭേദത്തിലൂടെ മൂന്നാം തരംഗം എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് എന്ന ഭീതി. ഇന്ത്യയില്‍ രണ്ടാം തരംഗത്തിന് കാരണമായ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനുണ്ടായ ജനിതകമാറ്റമാണ് ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ്.



വേണം മുന്നൊരുക്കം



മൂന്നാംതരംഗം വൈകിപ്പിക്കാനായാല്‍പോലും ആ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതല്‍പേരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതരാക്കാം. കുട്ടികളെ ബാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവര്‍ക്കുവേണ്ടി മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ വേണം. മുന്നൊരുക്കമില്ലായ്മയാണ് രണ്ടാംതരംഗം രൂക്ഷമാക്കിയത് എന്നാണ് വിമര്‍ശനം. മൂന്നാംതരംഗം അങ്ങനെയാകാതെ നോക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കരുതലാകട്ടെ നമ്മുടെ കൈകളിലും.



English Summary : How to prepare for covid third wave?