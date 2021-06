ഞെട്ടിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ; കച്ചവടം കുറഞ്ഞിട്ടും ജനത്തെ പിഴിഞ്ഞ് ലാഭം

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ ദിവസവും വർധിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ പിഴിയുമ്പോൾ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് റെക്കോർഡ് ലാഭം. രാജ്യത്തെ 3 പ്രധാന എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ (2020–21) ലാഭത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ‘പിഴിയലിന്റെ’ തീവ്രത വ്യക്തമാകും. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷനും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയവും റെക്കോർഡ് ലാഭമാണു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡ് ആദ്യ തരംഗത്തിൽ ഡിമാൻഡ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതു മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടവും ബിഎസ്–6 വിഭാഗത്തിലേക്ക് റിഫൈനറികൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചെലവുമെല്ലാം വീണ്ടെടുത്ത് എണ്ണക്കമ്പനികൾ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാകുകയാണ്.

ലോക്ഡൗണും മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളും മൂലം വിൽപന കുറയുമ്പോഴാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ റെക്കോർഡ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലങ്ങളിൽ വില വർധന വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ പക്ഷ, അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുറഞ്ഞതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ക്രൂഡ് വിലയിൽ ചരിത്രപരമായ ഇടിവുണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാത്തത്, ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞതുമൂലം വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതിനാലാണെന്നും നേരത്തെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



കൊള്ളവില, കൊള്ളലാഭം



കച്ചവടവും ഡിമാൻഡും കുറഞ്ഞിട്ടും എണ്ണക്കമ്പനികൾ റെക്കോർഡ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ദിവസേനയുള്ള ഇന്ധനവിലകൂട്ടലാണ്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന എണ്ണക്കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനികളുടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലാഭം ഏതാണ്ട് 50,000 കോടി രൂപയാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ ആകെ എണ്ണ ഡിമാൻഡിൽ 9.1 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പെട്രോളിയം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെല്ലിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 19.46 കോടി ടൺ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷം ഉപയോഗിച്ചത്. മുൻവർഷത്തെ ഉപയോഗം 21.41 ടണ്ണായിരുന്നു.



ഡീസൽ ഡിമാൻഡ് 12 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 7.27 കോടി ടണ്ണായി. പെട്രോൾ ഡിമാൻഡ് 6.7 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 2.8 കോടി ടണ്ണായി. വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെ ഡിമാൻഡിലും വലിയ ഇടിവുണ്ടായി. കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് കമ്പനികൾ സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഡിമാൻഡ് ഇടിഞ്ഞതാണു കാരണം. 53.6 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതോടെ ഉപയോഗം 37 ലക്ഷം ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗണിൽ ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പാചകവാതകത്തിന്റെ ഉപയോഗം കൂടി. ഡിമാൻഡ് 4.7 ശതമാനം ഉയർന്ന് ഉപയോഗം 2.75 കോടി ടണ്ണായി. മുൻവർഷം ഇത് 2.63 കോടി ടണ്ണായിരുന്നു.



നഷ്ടം നികത്തി, റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ ഐഒസി



2019–20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1876 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ (ഐഒസി) നേരിട്ടത്. എന്നാൽ 2020–21 വർഷത്തിൽ കമ്പനി നഷ്ടം നികത്തിയെന്നു മാത്രമല്ല 21,762 കോടിയുടെ ലാഭവുമുണ്ടാക്കി. കമ്പനിയുടെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വാർഷിക ലാഭമാണിത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതാണ് കമ്പനിയുടെ ലാഭം ഉയരാൻ കാരണം.



2020 മാർച്ച് മാസത്തിൽ, കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അമേരിക്കൻ ക്രൂഡിന്റെ വില നെഗറ്റീവിലേക്കു പോയിരുന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വില 20 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. വർഷാരംഭത്തിൽ 70 ഡോളർ വരെ എത്തിയ വില കുറഞ്ഞത് എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കു നേട്ടമായി ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം ഡിമാൻഡിലുണ്ടായ വർധനയും കമ്പനികളുടെ ലാഭം കൂട്ടി. ലോക്ഡൗണിനുശേഷം വാഹനവിൽപനയിൽ കാര്യമായ ഉണർവുണ്ടായിരുന്നു. ഉയർന്ന മാർജിനിലുള്ള പെട്രോകെമിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിൽപന കൂടിയതും കമ്പനിയുടെ ലാഭം കൂട്ടി. 8.1 കോടി ടൺ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളാണ് കമ്പനി വിറ്റത്.



വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കി ബിപിസിഎൽ



610 ശതമാനമാണ് 2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബിപിസിഎല്ലിന്റെ ലാഭം. 2683.19 കോടി മാത്രമായിരുന്നു മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലാഭം. 301,864.98 കോടിയുടെ വരുമാനം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുണ്ടാക്കി. 1361.01 കോടിയുടെ നഷ്ടം മുൻവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിന് 300% ലാഭം



ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റെക്കോർഡ് ലാഭം നേടി. 10,664 കോടിയാണു ലാഭം. മുൻവർഷം ഇത് 2637 കോടി രൂപയായിരുന്നു. മുൻവർഷം 39.64 മില്ല്യൺ ടണ്ണായിരുന്ന വിൽപന 36.59 മില്ല്യൺ ടണ്ണായി സാമ്പത്തിക വർഷം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



