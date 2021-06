ചാരക്കേസ്: പി.എസ്.ജയപ്രകാശിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസിൽ സിബിഐ പ്രതി ചേർത്ത മുൻ ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി.എസ്.ജയപ്രകാശിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതു ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. പ്രതി ചേർത്തതിനു പിന്നാലെ ജയപ്രകാശ് സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന ജൂലൈ ഒന്നു വരെയാണ് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡപ്യൂട്ടി സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസറായിരിക്കെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കുറ്റമാണ് ജയപ്രകാശിനെതിരെ സിബിഐ ചുമത്തിയത്. കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ട. ഡിജിപിമാരായ സിബി മാത്യൂസ്, ആർ.ബി.ശ്രീകുമാർ എന്നിവരടക്കം 18 മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണു ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി സിബിഐ കേസെടുത്തത്. 7 പേർ കേരള പൊലീസിലെയും ബാക്കിയുള്ളവർ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലെയും മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഗൂഢാലോചന, മർദനം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, അതിനായി കൃത്രിമരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൽ ചുമത്തി.



ഡൽഹി സിബിഐ യൂണിറ്റിലെ സന്തോഷ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഓൺലൈനായി എഫ്ഐആർ സമർപ്പിച്ചത്. ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിരപരാധികളാണെന്നു സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ കേരള പൊലീസിലെയും ഐബിയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നമ്പി നാരായണൻ നടത്തിയ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടമാണു ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക കേസിലേക്കു നയിച്ചത്.



English Summary: The High Court has stayed the arrest of PS Jayaprakash in the ISRO espionage case