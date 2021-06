മുംബൈയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സീലിങ് തകർന്ന് അപകടം; 35 പേരെ രക്ഷിച്ചു

മുംബൈ ∙ നഗരത്തിലെ അഞ്ചുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലെ സീലിങ് തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 35 പേരെ രക്ഷിച്ചു. തെക്കൻ മുംബൈയിലെ ഫോർട്ട് പ്രദേശത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അപകടമെന്ന് അഗ്നിശമനസേന അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുട‌രുകയാണ്.

വാജു കൊട്ടക് മാർഗിലെ ആശാപുര കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പഴകിയ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഭവന, ഏരിയ വികസന അതോറിറ്റി (എം‌എ‌ച്ച്എ‌ഡി‌എ) ഏറ്റെടുത്തിരുന്നതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പൊലീസും നഗരഭരണാധികാരികളും സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്.



English Summary: 35 Rescued, None Hurt After Ceiling Collapses At Building In South Mumbai