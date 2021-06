തൃശൂര്‍∙ കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരി ആര്യ ജീവനൊടുക്കിയിട്ട് നാലു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും നടപടിയെടുക്കാതെ പൊലീസ്. മരണത്തിനുത്തരവാദികള്‍ ഭര്‍തൃവീട്ടുകാരാണെന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന ഭര്‍തൃവീട്ടുകാരുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

തൃശൂര്‍ ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ സ്വദേശിനിയായിരുന്നു ആര്യ. ഇരുപതാം വയസില്‍ വിവാഹം. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കാര സ്വദേശിയായ ഷിജിന്‍ ബാബുവായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവ്. ഒന്നര വര്‍ഷം നീണ്ടു നിന്ന ദാമ്പത്യത്തിനൊടുവില്‍ ആര്യ ജീവനൊടുക്കി. ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ ഫാനില്‍ തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. മല്‍സ്യ തൊഴിലാളിയാണ് ആര്യയുടെ അച്ഛന്‍ സുദര്‍ശന്‍. അമ്മയും അനിയത്തിയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. പതിനാറു പവന്റെ ആഭരണം സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇരുപതു പവന്‍ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആര്യയെ ഭര്‍തൃവീട്ടുകാര്‍ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആര്യയെ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് അച്ഛന്‍ പറയുന്നു.

മരണത്തിനു ഉത്തരവാദികള്‍ അമ്മായിയമ്മയും ബന്ധുക്കളുമാണെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭര്‍ത്താവിനും അമ്മയ്ക്കും അമ്മായിക്കും എതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഗാര്‍ഹികപീഡന കുറ്റവും ചുമത്തി. ഭര്‍ത്താവും വീട്ടുകാരും ഒളിവിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: No action against accused in Arya's death