ഗർഭിണികൾക്കും വാക്സീൻ നൽകാം: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗർഭിണികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഡേറ്റ ലഭിക്കുന്നതുവരെ കുട്ടികൾക്കു വാക്സീൻ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടെന്നാണു കേന്ദ്ര തീരുമാനം. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗമെന്ന ഭീഷണി ഉയരുന്നതിനിടെ രാജ്യത്ത് വാക്സിനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാനാണു സർക്കാർ ശ്രമം.

ഗർഭിണികൾ‌ക്കും വാക്സീൻ നൽകണം. വാക്സിനേഷൻ അവർക്ക് സഹായമായിരിക്കുമെന്ന് ഐസിഎംആർ‌ ഡയറക്ടർ ജനറല്‍ ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യം മാത്രമാണു കുട്ടികൾക്കു വാക്സീൻ നൽകുന്നത്. രണ്ട് മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കു വാക്സീൻ നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ചു പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബറോടെ ഇതിന്റെ ഫലം പുറത്തുവരുമെന്നും ബൽറാം ഭാർഗവ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായുള്ള കോവാക്സീന് വേണ്ടി ഭാരത് ബയോടെക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 525 കുട്ടികളിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ രണ്ടോ, മൂന്നോ മാസത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

