കരിങ്കടലിലെ ബ്രിട്ടിഷ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ബോംബിട്ട് തകർക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ

മോസ്കോ ∙ ക്രിമിയയുടെ തീരത്തു കൂടുതൽ പ്രകോപന നടപടികളുണ്ടായാൽ കരിങ്കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടിഷ് നാവികസേനാ കപ്പലുകൾ ബോംബിട്ടു തകർക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി റഷ്യ. യുദ്ധക്കപ്പൽ അതിർത്തി കടന്നെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോസ്കോയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി റഷ്യ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.

റഷ്യയുടെ അതിർത്തി ഭേദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുക്രെയിനിന്റെ ഭാഗത്താണു കപ്പലുള്ളതെന്നും ബ്രിട്ടനും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളും പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു റഷ്യ കൃത്യമല്ലാത്ത വിവരണമാണു നൽകുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു. റോയൽ നേവിയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഡിഫൻഡറുടെ പാതയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് വെടിവയ്പോ ബോംബാക്രമണമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞതായി റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ബ്രിട്ടൻ അംബാസഡർ ഡെബോറ ബ്രോണെട്ടിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയ റഷ്യ, കരിങ്കടലിലേത് ‘അപകടകരമായ’ നടപടിയാണെന്നു പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ലണ്ടൻ ‘നഗ്നമായ നുണകളാണ്’ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മരിയ സഖാരോവ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ബ്രിട്ടൻ രാജ്യാന്തര നിയമത്തെ മാനിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഞങ്ങൾക്കു ബോംബിടേണ്ടി വരും’– വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി സെർജി റ്യാകോവ് റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസികളോടു വ്യക്തമാക്കി.



പ്രകോപനമുണ്ടായാല്‍ സഞ്ചാരപാതയിലല്ല കപ്പലില്‍ തന്നെ ബോംബിടുമെന്നും ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കരിങ്കടലിൽ ശക്തി കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണു റഷ്യ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുര്‍ക്കി, ഫ്രാന്‍സ്, ബ്രിട്ടന്‍, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ഈ ഭാഗത്തു റഷ്യ കൊമ്പുകോർക്കുന്നതു പതിവാണ്.



