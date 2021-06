തായ്പെയ്∙ ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഇടപെടൽ മൂലം രാജ്യം ‘ഒരു സൈനിക നടപടിക്കായി സജ്ജമാകണമെന്ന്’ തയ്‌‌വാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജോസഫ് വു. രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ സിഎൻഎന്നിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘തയ്‌വാനിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടവർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ സജ്ജരാകേണ്ടതുണ്ട്. സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്നും രാജ്യത്തിനു ചുറ്റും സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ചൈന പറയുമ്പോൾ അതു ഞങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായാണ് കാണുന്നത്’ – വു പറയുന്നു.

തയ്‌വാന്റെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത എയർ ഡിഫൻസ് ഐ‍ഡന്റിഫിക്കേഷൻ സോണിലേക്ക് (എഡിഐസെഡ്) ചൈനയുടെ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിക്രമിച്ചു കയറിയിരുന്നു. ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളും ബോംബറുകളും ഉൾപ്പെടെ 28 പോർവിമാനങ്ങളാണ് ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) തങ്ങളുടെ അധീശത്വം കാണിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നത്.

ചൈനയിൽനിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ‘അവസാന ദിവസം വരെ’ തയ്‌വാൻ പോരാടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വു പറഞ്ഞത് ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ വു ഒരു ‘വിഘടനവാദി’യാണെന്ന് ചൈന കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

‘ചൈനയുമായി ഒത്തുപോകാൻ തയ്‌വാനു കഴിയില്ല. ഹോങ്ങോങ്ങിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തയ്‌വാന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് നിർണായകമാണെന്നും ലോകത്തെ ഏക ‘ചൈനീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ’ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിലെ സ്ഥിതി ആധുനിക കാലത്തെ ദുരന്തമാണ്’ – വു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

1949ലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനു ശേഷം തയ്‌വാന്‍ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെങ്കിലും ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് എന്നാണ് അവര്‍ തയ്‌വാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 2016ല്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ സായ് അധികാരമേറ്റതു മുതല്‍ തയ്‌വാന്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാന്‍ തയാറായിട്ടില്ല. കടുത്ത സമ്മര്‍ദമാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. തയ്‌വാന്‍ കടലിടുക്കില്‍ വ്യോമസേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

