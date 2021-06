തിരുവനന്തപുരം∙ ഡിജിപി പദവിയിലേക്കു പരിഗണിക്കേണ്ട 3 പേരുടെ പട്ടിക യുപിഎസ്‌സി സമിതി കൈമാറിയതോടെ പുതിയ ഡിജിപിയെ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകൾ സജീവം. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സുദേഷ് കുമാർ, റോഡ് സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറായ എഡിജിപി അനിൽകാന്ത്, അഗ്നിശമനസേനാ മേധാവി ബി.സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. നിലവിലെ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബഹ്റ ഈ മാസം 30ന് വിരമിക്കും. അന്നു ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും.

അനിൽകാന്തിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. വനിതാ പൊലീസ് മേധാവി വരട്ടെയെന്നു സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്താൽ ബി.സന്ധ്യ അധികാരത്തിലെത്തും, അതു ചരിത്രമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡിജിപി പദവിയിലേക്കു വനിത എത്തിയിട്ടില്ല. ശ്രീലേഖ ഡിജിപി പദവിയിലെത്തിയെങ്കിലും ലഭിച്ചത് അഗ്നിശമനസേനയുടെ മേധാവി സ്ഥാനമാണ്. മകൾ പൊലീസുകാരനെ മർദിച്ചതും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യവേ ചില കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമാണ് സുദേഷ് കുമാറിന്റെ സാധ്യകളെ കുറയ്ക്കുന്നത്.

ഡിജിപി പദവിയിലേക്കു പരിഗണിക്കാൻ സംസ്ഥാനം നൽകിയ 9 പേരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമനായ സ്പെഷൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് തലവൻ അരുൺ കുമാർ സിൻഹ തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടെന്നു സമിതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനം തച്ചങ്കരിക്കായെങ്കിലും സ്വന്തം പേരിലെ ആരോപണങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായി. അവിഹിത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസ്, വിദേശയാത്രാ വിവാദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ സമിതി പരിഗണിച്ചു. വിദേശയാത്രാ വിവാദം ഗൗരവമേറിയതാണെന്നു സമിതി വിലയിരുത്തി. കേന്ദ്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും പാർട്ടിയുമായുമുള്ള അടുപ്പവും തിരിച്ചടിയായി. ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും തച്ചങ്കരിക്ക് എതിരായ നിലപാട് യോഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിജിപിയാണ് തച്ചങ്കരി.

ഡിജിപി പദവിക്കു പകരമായി തത്തുല്യമായ മറ്റൊരു പദവി സൃഷ്ടിച്ച് തച്ചങ്കരിയെ പൊലീസ് മേധാവിയാക്കാനാകും. മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാനിടയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ തച്ചങ്കരിക്കു മറ്റേതെങ്കിലും സുപ്രധാന പദവി നൽകും. കേരളത്തിൽനിന്ന് ഡിജിപിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യുപിഎസ്‌സി അംഗം, സിആർപിഎഫ് ഡയറക്ടർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലത്തിലെ സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റു അംഗങ്ങൾ. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഡിജിപി പദവിയിലേക്കു പരിഗണിക്കേണ്ട 3 പേരുടെ പട്ടിക സമർപ്പിക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്.

