കൊല്ലം ∙ സർക്കാർ സർവീസിൽ അപൂർവ നേട്ടവുമായി ടികെഎം എൻജിനീയറിങ് കോളജ്. ഒരു ക്ലാസിൽ പഠിച്ച സഹപാഠികളിൽ 17 പേരാണ് ഒരേ സമയം കെഎസ്‍ഇബിയുടെ ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തിയത്. 1983–88 ബാച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ് ബാച്ചിലെ 17 ബിരുദധാരികളാണു നിലവിൽ കെഎസ്‍ഇബിയിൽ ചീഫ് എൻജിനീയർ, ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ പദവികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.

കെഎസ്‍ഇബിയിൽ ചീഫ് എൻജിനീയർ, ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ പദവികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ടികെഎം എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ സഹപാഠികൾ.

സി.എസ്.ശശാങ്കൻ നായർ, സി.സുരേഷ് കുമാർ, പി.കെ.ശ്രീകുമാർ, ബി.വി.മോഹൻകുമാർ (ചീഫ് എൻജിനീയർമാർ), വി.ആശ, ബി.പ്രദീപ്, ക്രിസ്റ്റി കെ.എബ്രഹാം, ടി.സന്തോഷ് കുമാർ, അബ്ദുൽ കലാം, എസ്.മിനി, ജി.സുധീർ, ഡോ. ശ്രീനിവാസൻ, ആർ.രമണി, ഡി.മനോജ്, വി.എ.അഷ്റഫ്, എസ്.ഉദയകുമാർ, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി (ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർമാർ) എന്നീ സഹപാഠികളാണു കെഎസ്ഇബിയുടെ വിവിധ ഓഫിസുകളിൽ ഒരേ സമയം ഉന്നത പദവിയിലുള്ളത്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിൽ കെഎസ്ഇബിയിൽനിന്ന് ഉന്നത പദവിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച ഏഴു പേരും ഇവരുടെ ബാച്ചിലുള്ളവരാണ്. പൂർവ വിദ്യാർഥികളുടെയും കോളജിന്റെയും അഭിമാന നേട്ടം ആഘോഷിക്കാൻ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഓൺലൈനായി പ്രത്യേക ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘സുഹൃത് ഭരൺ’ എന്ന പരിപാടി പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രചോദനമാകുമെന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ് വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. കെ.ബിജുന കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു.



