9 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യൽ, സഹകരണമില്ല; ദേശ്മുഖിന്റെ രണ്ടു സഹായികൾ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിന്റെ രണ്ട് സഹായികളെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 100 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന കേസിനോടു ചേർന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്.

ദേശ്മുഖിന്റെ പഴ്സനൽ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് പലാൻഡെ, പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് കുന്ദൻ ഷിൻഡെ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഒൻപതുമണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ്.

മുംബൈയിലെ ബല്ലാർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇഡി ഓഫിസിൽ വച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ഇരുവരും ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടു സഹകരിച്ചില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി പറഞ്ഞു.

