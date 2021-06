ഭോപാൽ∙ മേനക ഗാന്ധി എംപി തന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളയാളാണെന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നെന്ന് ബിജെപി എം‌എൽ‌എ അജയ് വിഷ്ണോയ്. മേനക ഗാന്ധി മൃഗഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് അജയ് വിഷ്ണോയിയുടെ പരാമർശം. ‘മൃഗഡോക്ടർ വികാസ് ശർമയുമായി സംസാരിക്കാൻ ബിജെപി എംപി മേനക ഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ അവർ എത്ര മോശക്കാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. അവർ എന്റെ പാർട്ടിയുടെ എംപിയാണെന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു.’– അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റിൽ‌ പറയുന്നു.



ഒരു നായയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേനക ഗാന്ധിയും വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഓഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. നായയുടെ ജീവന് അപകടം സംഭവിച്ചാല്‍ ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗഡോക്ടര്‍ എൻ‌.എൽ.ഗുപ്തയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്നും മേനക ഗാന്ധി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓഡിയോയിലുള്ളത്.

സംഭവത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് ജബൽപുരിലെ നാനാജി ദേശ്മുഖ് വെറ്ററിനറി സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൃഗഡോക്ടർമാരും വിദ്യാർഥികളും മേനക ഗാന്ധിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് വിഷ്ണോയിയുടെ പരാമർശം. ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യൻ വെറ്ററിനറി അസോസിയേഷനും അപലപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് മേനക ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Ashamed That Maneka Gandhi MP From My Party, Says BJP MLA