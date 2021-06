പട്ന∙ നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാർ രണ്ടു മൂന്നു മാസത്തിനകം നിലം പതിക്കുമെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. ബിഹാറിലെ എൻഡിഎ സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു ജനതാദൾ (യു) അധ്യക്ഷൻ ആർ.സി.പി.സിങ് അവകാശപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് തേജസ്വിയുടെ പ്രതികരണം. ബിഹാറിൽ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽജെപി) നേതാവ് ചിരാഗ് പസ്വാനും അടുത്തിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.



കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് പട്നയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചലനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ജയിൽ മോചിതനായെങ്കിലും ലാലു പ്രസാദ് ചികിത്സാ സൗകര്യാർഥം ഡൽഹിയിൽ മകൾ മിസ ഭാരതിയുടെ വസതിയിലാണ്. എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളായ ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും (ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച), മുകേഷ് സാഹ്നിയും (വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി) ആർജെഡിയുമായി അടുക്കുന്നതായും സൂചനകളുണ്ട്.

അതിനിടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ തേജസ്വി യാദവ് കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതു വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 70% ജനങ്ങൾ വാക്സീനെടുത്ത ശേഷമേ താൻ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കൂ എന്നാണ് തേജസ്വിയുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ, കോവിഡ് വാക്സീനെ രാഷ്ട്രീയവൽകരിക്കാനുള്ള തേജസ്വിയുടെ ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്നു ബിജെപി നേതാവ് സുശീൽ മോദി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Bihar govt will fall in next 2 to 3 months, claims Tejashwi Yadav