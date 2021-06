ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സീൻ കിട്ടാനില്ല; ഞങ്ങൾക്കും ഡോസ് തരൂ: ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ ∙ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ ആഗോള തലത്തിലുള്ള അസമത്വത്തെ അപലപിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (‍ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റികൾ തുറക്കുകയും വലിയ അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്കു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ, ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സീൻ കിട്ടാനേയില്ല– ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഡെൽറ്റ ലോകമാകെ വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ രോഗബാധയിലും മരണത്തിലും കഴിഞ്ഞയാഴ്ചത്തേക്കാൾ 40% വർധനയുണ്ടായെന്നു ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു. അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണിത്. ആഗോള സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ലോകം പരാജയപ്പെടുകയാണ്– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത്യോപ്യക്കാരനാണു ടെഡ്രോസ്.



കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി വാക്സീൻ പങ്കിടാൻ പലരും വിമുഖത കാണിക്കുകയാണ്. എച്ച്ഐവി / എയ്ഡ്സ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത്, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കു സങ്കീർണമായ ചികിത്സകൾക്കു സാധിക്കില്ലെന്നു ചിലർ വാദിച്ചിരുന്നതിനു തുല്യമായ സന്ദർഭമാണിത്. ആ മനോഭാവം പഴയകാലത്തേതു മാത്രമായിരിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തേതു വിതരണ പ്രശ്നമാണ്. ഞങ്ങൾക്കു വാക്സീനുകൾ നൽകുക– ടെഡ്രോസ് അഭ്യർഥിച്ചു.



കോളറ മുതൽ പോളിയോ വരെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നതിൽ പല വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നു ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ മുതിർന്ന എമർജൻസി വിദഗ്ധൻ മൈക്ക് റയാൻ പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഗാവി വാക്സീൻ സഖ്യവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന കോവാക്സ് പദ്ധതിയിലായി ഫെബ്രുവരി മുതൽ 132 രാജ്യങ്ങളിൽ 90 ദശലക്ഷം വാക്സീൻ ഡോസുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ വാക്സീൻ കയറ്റുമതി നിർത്തിയതു പല രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



