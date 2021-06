സംസ്കാരവും മനുഷ്യപ്പറ്റുമുണ്ടാകണം അടുത്ത വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക്: കാരശ്ശേരി

സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽനിന്ന് എം.സി.ജോസഫൈൻ രാജിവച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീധന പീഡന മരണങ്ങൾമൂലം കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അവരുടെ പടിയിറക്കം. ഫോണിൽ പരാതി പറയാൻ വിളിച്ച പെൺകുട്ടിയോട് ‘പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചോ’യെന്ന പരാമർശം വിവാദമായിരുന്നു. വനിതാ കമ്മിഷൻ പോലുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ, അതിനു പരിഹാരമെന്ത്? സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനായ പ്രഫ. എം.എൻ.കാരശ്ശേരി മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

‘നീതി കോടിയേരിയുടെ പേരക്കുട്ടിക്കു മാത്രമായിരിക്കരുത്’

സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ജോസഫൈൻ രാജിവച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആ സ്ഥാനത്ത‌ു തുടരാൻ അവകാശമോ ധാർമികതയോ ഇല്ലെന്ന് അവർ പലതവണ തെളിയിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോൺ ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയോടുള്ള പെരുമാറ്റം അതിന്റെ അവസാന ഉദാഹരണമാണ്. അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നില്ല. വാളയാർ സംഭവത്തിൽ അവരുടെ നിലപാട് നാം കണ്ടതാണ്.

രാജി വച്ചതിനു ശേഷം എകെജി സെന്ററിനു പുറത്തേക്കു വരുന്ന എം.സി.ജോസഫൈൻ. ചിത്രം: മനോരമ

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെന്മാറയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയും വിവാഹിതരായി. അവർ അയാളുടെ വീട്ടിൽ പത്തുകൊല്ലം ഒന്നിച്ചുതാമസിച്ചു എന്ന ഒരു കഥ വന്നു. അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല. അവിടെപ്പോയി ഈ വനിതാ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു. പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തികളാണ് ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചത്. അതിനെപ്പറ്റി അവർക്കോ മാതാപിതാക്കൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ പരാതിയില്ല. 18 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് മാലയിട്ട മേജറായ രണ്ടു വ്യക്തികൾക്കെതിരെയാണു കേസെടുത്തത്.

അന്വേഷിക്കാനും സത്യം കണ്ടെത്താനും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് മുൻപൊരിക്കൽ ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതു പറയാൻ ഒരു വനിതാ കമ്മിഷൻ വേണോ? ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കു പല കാര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതമുണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാം. സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെപ്പോലും രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാണല്ലോ ഇവിടെ നിയമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സംസ്കാരവും മനുഷ്യപ്പറ്റും മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങളോട് അനുഭാവവുമുള്ള ഒരു വനിതയാകണം ഇനി വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു വരേണ്ടത്.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ

എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആ കമ്മിഷനു പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നുവരില്ല. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ ഏതു സ്ത്രീക്കും പെൺകുട്ടിക്കും ഏതു സമയത്തും ഏതു കഷ്ടത്തിലും ഫോൺ ചെയ്യാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും ആശ്വാസവും തണലും അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാകണമത്. വനിതാ കമ്മിഷനെന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടത്തെ വനിതകളെ അധിക്ഷേപിക്കാനും അവഗണിക്കാനുമുള്ളതാകരുത്.

ഇവിടെ ബാലാവകാശ കമ്മിഷനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനുമൊക്കെയുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സജീവമാകുന്നതുകാണാം. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്‍സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സംഘം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതായിപ്പോകുമോ എന്നറിയാൻ ബാലാവകാശ കമ്മിഷനുണ്ടാകും. അവിടെ പോകരുതെന്നല്ല പറയുന്നത്. ആ പരിഗണന എല്ലാ പേരക്കുട്ടികൾക്കും കിട്ടണമെന്നാണ്.

‘സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയല്ല, സമൂഹം കൊല്ലുകയാണ്’

പ്രഫ.എം.എൻ.കാരശ്ശേരി

സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നീതി കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. മതാചാരങ്ങളിലും ജാത്യാചാരങ്ങളിലും സ്വന്തം വീട്ടിലും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലും അവർക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. എന്നാൽ, അതിൽ പലതും സമൂഹം അറിയാതെ പോകുന്നു. ഐസ് ക്യൂബിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണു നാം കാണുന്നത്.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതിപ്പെടാൻ ധൈര്യമുള്ള എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് നാട്ടിൽ? വിദ്യാഭ്യാസമോ സാമ്പത്തികമോ നല്ല വസ്ത്രമോ ഭാഷയോ ധൈര്യമോ ഇല്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണു പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്? ഗ്രാമങ്ങളിലെ ദരിദ്രരും സ്വാധീനമില്ലാത്തവരും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളില്ലാത്തവരുമായ പെൺകുട്ടികൾക്കു വീട്ടിലെ പീഡനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ എന്താണു മാർഗം?

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരുകാര്യം പറയാം. അവിടെ ഒരു വീട്ടമ്മ ഭർത്താവിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസെത്തിയപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഒളിവിലായിരുന്നു. പൊലീസുകാർ പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളെത്തുകയും പരാതിപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ മഴുകൊണ്ട് അവരെ തലയ്ക്കുവെട്ടി പരുക്കേൽപിക്കയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ നാം അറിയാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. വീടുവിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ രണ്ടു മണിക്കൂറുകൊണ്ടു മോശം പേരു വീഴും. അപ്പോൾ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ വഴിയെന്താണ്? പെൺകുട്ടികൾ യഥാർഥത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയല്ല, സമൂഹം കൊല്ലുകയാണ്.

എം.എൻ.കാരശ്ശേരി

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിനു നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ അതു പെൺകുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല. എന്നാൽ, എല്ലാ നിർഭാഗ്യത്തിന്റെയും പട്ടിക അവരുടെ പേരിൽ ചാർത്തിക്കൊടുക്കും. പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് ആറാം മാസം ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ അവൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ നിർഭാഗ്യം സംഭവിച്ചതെന്നു പറയും. അതിന് ഹിന്ദുവെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും ഇസ്‌ലാമെന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടത്തെ സമ്പന്നതയും സാക്ഷരതയുമൊന്നും അവർക്കു തുണയായിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുക മാത്രമാണു മാർഗം. ബോധവൽക്കരണം, നിയമ നിർമാണം, ഉള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. സ്ത്രീധന പീഡന മരണങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതോടെ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞുവെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന പലരും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെയാണ് അതു ചെയ്യുന്നതെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

പ്രണയത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം

പ്രണയത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്ന പുതിയ ഒരു പ്രമാണവാക്യം രൂപപ്പെടുകയാണ്. പ്രണയമെന്നത് എല്ലാ നിലയ്ക്കും ഒരു കുറ്റമാണ് എന്നാണു പലരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രണയിച്ചു. അവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അതു നാട്ടിൽ പാട്ടായി. അവസാനം രണ്ടു വീട്ടുകാരും കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ കാമുകൻ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അതു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ പ്രണയം തകർന്നു. അയാൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങി വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

മാനസികമായി തളർന്ന ആ പെൺകുട്ടി ട്രെയിനിന്റെ മുൻപിൽ ചാടി മരിച്ചു. അതു സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടില്ലല്ലോ? അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അന്യായങ്ങൾ. ജാതിയോ മതമോ മാറി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ‘സമ്പ്രദായം’ പുതുതായി നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നവവധുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുതുമണവാളനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പ്രവണതയാണുള്ളത്. കെവിൻ കേസിൽ നാം അതു കണ്ടതാണ്. അതിൽ മതമോ സമുദായമോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല വിഷയം. കെവിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ദരിദ്രനായിരുന്നു എന്നതാണത്.

എം.സി.ജോസഫൈൻ

നിയമമുണ്ട്, നടപ്പിലാകുന്നില്ല

സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതുപോലെ കുറ്റമാണ് കൊടുക്കുന്നതും. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽനിന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് സീൽ വാങ്ങി ഫയലിൽ വയ്ക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട്. മറിച്ചു ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാം. അതു പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നവരെ കല്യാണം കഴിക്കില്ലെന്നു പറയാൻ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ മുന്നോട്ടുവരണം.

‘ഫസ്ക്’ നിയമവും മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളും

മുസ്‌ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കു ഭർത്താവിനെ അങ്ങോട്ടു മൊഴിചൊല്ലാൻ നിയമമുണ്ട്. ഇതു പല മുസ്‌ലിം പുരുഷന്മാർക്കോ സ്ത്രീകൾക്കോ അറിയില്ല. ഫസ്ക് ആക്ട് 1939 (FASQ) എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ത്രീ മൂന്നു മാസം ഭർത്താവു നൽകുന്ന വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവ അനുഭവിക്കരുത്. പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കും. ഇത് ഇസ്‌‌ലാമിക നിയമത്തിലുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി മുൻകയ്യെടുത്തത് മുഹമ്മദാലി ജിന്നയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ എത്രപേർക്കറിയാം? ഇതൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മതി.

ആഡംബര വിവാഹങ്ങൾ

വിവാഹച്ചെലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡംബരത്തിനാണ്. പൈസയുള്ളവന്റെയും ഇല്ലാത്തവന്റെയും വിവാഹത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, രണ്ടിടത്തും വിഭവങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ. വിഐപികൾ വരണം, മിന്നുന്ന വിളക്കുകൾ വേണം. ജാതി കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് ആളുകളുടെ രീതി. അറബികളുടെയോ വെള്ളക്കാരുടെയോ ഭക്ഷണമാണ് മഹത്വം. കഞ്ഞിയൊക്കെ പരിഹാസപ്പേരാണ്. അഴിമതി കാണിച്ചുവെന്നതിനു പുട്ടടിക്കുകയെന്നല്ലേ പറയുന്നത്!

പരിപൂർണമായി കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല

സ്ത്രീധന പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടെ പലപ്പോഴും ചർച്ചയാകുന്നത് കുടുംബമെന്ന സങ്കൽപത്തെപ്പറ്റിയാണ്. മനുഷ്യർക്കു പരിപൂർണമായി കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ ദുർബലനായ ഒരു കുഞ്ഞ് ലോകത്തില്ല. ശൈശവകാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞ് പരിപൂർണമായി ദുർബലരാണ്. മറ്റു ജീവികൾക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല. 15 വയസ്സുവരെയെങ്കിലും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനു സംരക്ഷണം വേണം. 60 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വീണ്ടും വരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അവയ്ക്ക് ദീർഘകാലത്തെ ജീവിതമില്ല. നായ്ക്കളുടെ ആയുസ് 12 മുതൽ 15 വരെ വർഷം മാത്രമാണല്ലോ.

യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുംപോലും കുടുംബത്തെ പൂർണമായി നിരാകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗേ– ലെസ്ബിയൻ വിവാഹങ്ങളിൽപോലും സാധാരണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും കുടുംബമുണ്ട്. എന്നതുകൊണ്ട്, പീഡനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി‍ൽ വിവാഹിതരായി പിരിയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ നേർപകുതിയായി ഓഹരി വയ്ക്കണമെന്നു നിയമമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പലരും ലിവിങ് ടുഗെദറിലേക്കു നീങ്ങിയത്. എന്നാൽ, അതിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന നിയമം ജർമനി നടപ്പിലാക്കി. അവിടെ നിയമമാണ് സ്ത്രീകളുടെ തുണയ്ക്കെത്തിയത്.

സന്തോഷത്തിന് ഒരു വകുപ്പുവേണം

സ്നേഹമെന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹശൂന്യതയുടെ അർഥം നമുക്കു മനസ്സിലാകാതെയായി. മനസ്സു തുറന്നു വർത്തമാനം പറയാൻ ഒരാൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു മദ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മിക്ക വീടുകളിലും കോലായ ഇല്ലാതായി. എല്ലാവരും വീടുപൂട്ടി അകത്തിരുന്ന് ടിവി കാണുകയോ മൊബൈൽ നോക്കുകയോ ആണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വകുപ്പുകൾ ഉള്ളതുപോലെ, സന്തോഷത്തിനും ഒരു വകുപ്പു വേണം. സന്തോഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അഭിമാനമാണ്.

നമ്മുടെ നേതാവ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. ആ അഭിമാനമാണ് കേരളത്തിൽ സാമാന്യമായി ഇല്ലാതാവുന്നത്. ഗുണ്ടായിസത്തെപ്പറ്റി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മേനിപറയുന്നത് നാം കണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലും പ്രണയത്തിലും അഭിമാനം വേണം. അടിമകൾക്ക് അഭിമാനമില്ല, ചുമതലകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ നിലയ്ക്ക് അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.

English Summary: Exclusive Interview with MN Karassery on Kerala Dowry Deaths and Society Welfare