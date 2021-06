ചണ്ഡിഗഡ് ∙ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ചണ്ഡിഗഡ് രാജ്ഭവനിലേക്ക് കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം. പഞ്ച്കുല–ചണ്ഡിഗഡ് അതിർത്തിയിൽ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകള്‍ കര്‍ഷകര്‍ തകര്‍ത്തു. പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഏഴു മാസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി രാജ്ഭവനുകളിലേക്കു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചണ്ഡിഗഡിലെ പഞ്ച്കുലയിൽനിന്ന് 11 കിലോമീറ്റർ നടന്നാണു കർഷകർ രാജ്ഭവനിലെത്തിയത്. കർഷകരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞതാണു സംഘർഷത്തിനു കാരണമായത്.

English Summary : Police use water cannons against farmers who marched towards Rajbhavan in Chandgarh