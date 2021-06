രാഷ്ട്രപതിക്ക് വഴിയൊരുക്കി; ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ മരിച്ചു; മാപ്പു പറഞ്ഞ് പൊലീസ്

ലക്നൗ∙ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുക്കിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കാൻപുരിൽവച്ച് വന്ദന മിശ്ര (50) എന്ന സ്ത്രീയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ യുപി പൊലീസ് മാപ്പു പറഞ്ഞു. ജന്മനാട് സന്ദർശിക്കാനായി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എത്തിയതാണ് രാഷ്ട്രപതി.

കടുത്ത രോഗബാധയെ തുടർന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്ദനയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് റോഡിൽ ഉണ്ടായത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും വന്ദന മരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ കാൻപുർ മേഖലയിലെ വനിതാ വിഭാഗം മേധാവിയാണ് വന്ദന. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വൈകിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ കാൻപുർ പൊലീസ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വന്ദനയുടെ മരണത്തിൽ അതീവ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും ഇതു ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു പാഠമാണെന്നും കാൻപുർ പൊലീസ് മേധാവി അസിം അരുൺ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പൗരന്മാരെ അധികനേരം കാത്തുനിർത്താത്ത തരത്തിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയും ഖേദം രേഖപ്പടുത്തി. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകി. ഒരു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെയും മൂന്ന് കോണ്‍സ്റ്റബിൾമാരെയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.



