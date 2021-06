5 ദിവസത്തിനിടെ 3.3 കോടി പേർക്ക് വാക്സീൻ; റെക്കോർഡിട്ട് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നയം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നടന്നതു റെക്കോർഡ് വാക്സിനേഷൻ. ജൂൺ 21 മുതൽ 26 വരെ 3.3 കോടി ജനങ്ങളാണു വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നേരത്തേ ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ഏപ്രിൽ 9 വരെ 2.47 കോടി പേർക്കു വാക്സീൻ നൽകിയതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന കണക്ക്.

18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സീൻ എന്ന നയം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ജൂൺ 21ന് 80 ലക്ഷത്തോളം ഡോസുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യയോളം വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യ ഒറ്റ ദിവസം അന്നു വാക്സീൻ നൽകിയത്.



രാജ്യത്ത് ആകെ മൂന്നു കോടിയിലധികം പേർ വാക്സീൻ എടുത്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മഹാരാഷ്ട്ര മാറി. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വാക്സീൻ വിതരണം മൂന്നു കോടി കടന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടു കോടിക്കും മൂന്നു കോടിക്കും ഇടയിൽ ഡോസുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.



ജൂൺ 21ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഒറ്റ ദിവസം 80 ലക്ഷം എന്ന റെക്കോർഡിലേക്കു നയിച്ചത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വേഗം നിലനിർത്താനായില്ലെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. 80 ലക്ഷം എന്നത് 60 ലക്ഷത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നെങ്കിലും പ്രതിവാര വാക്സിനേഷനിൽ റെക്കോർഡ് മുന്നേറ്റമാണ് കൈവരിച്ചത്.



English Summary :India records highest weekly vaccination with over 3.3 crore jabs administered in last 5 days