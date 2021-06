വീടിനുമുകളിൽനിന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് വീണ് അതിഥിത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു

മക്കരപ്പറമ്പ്∙ നിർമാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിനുമുകളിൽനിന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് വീണ അതിഥിത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു. പോത്തു കുണ്ടിലെ വേങ്ങശ്ശേരി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കെത്തിയ അസം സ്വദേശി ജുഗൽ (30) ആണ് മരിച്ചത്.



ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ പുറം ഭാഗത്തു നിലയിട്ട് സിമന്റ് പൂശുന്നതിനിടെ കാൽ തെന്നി വീഴുകയായിരുന്നു. വീടിന്റെ സൺഷെയ്ഡിൽ തലയിടിച്ച് 80 അടിയോളം താഴ്ചയും 8 അടിയോളം വെള്ളവുമുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് വീണ ജുഗലിനെ സഹ തൊഴിലാളികളും അയൽവാസികളും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കിണറ്റിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് തടസമായി.

തുടർന്ന് മലപ്പുറം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ എം.അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി. കിണറ്റിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർമാരായ ടി.ജാബിർ, പി.മുഹമ്മദ്‌ ഷിബിൻ എന്നിവർ ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസ് സെറ്റ് ധരിച്ച് ഇറങ്ങിയാണ് ചെയർ നോട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ജുഗലിനെ കിണറിന് പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ സിപിആർ നൽകി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

സീനിയർ ഫയർ ഓഫിസർ കെ.പ്രതീഷ്, സേനാംഗങ്ങളായ കെ.പി.ഷാജു, എ.ലിജു, എം.തസ്‌ലീം, മനോജ്‌ മുണ്ടക്കാട്ട്, എൽ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കെ.നവീൻ, ഹോം ഗാർഡുമാരായ കെ.കെ.ബാലചന്ദ്രൻ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ടി.കൃഷ്ണകുമാർ, സിവിൽ ഡിഫൻസ് വൊളന്റിയർമാരായ മുഹമ്മദ്‌ അമ്പലക്കുത്ത്, ഷിജു കോലേരി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രക്ഷപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

