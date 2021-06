സകലതും വ്യാജം: പ്രശസ്തനാകാൻ ദേബിന്റെ തട്ടിപ്പ്: മിമി ചക്രവർത്തിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം

കൊൽക്കത്ത ∙ ഐഎഎസ് ഓഫിസർ ചമഞ്ഞ് വ്യാജ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപ് നടത്താൻ യുവാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വീട്ടിൽനിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദവും പ്രശസ്തനാകാനുള്ള മോഹവും. വ്യാജ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപ് നടത്തിയതിന് കൊൽക്കത്തയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദേബാൻജൻ ദേബ് (28) അറസ്റ്റിലായത്. നടിയും എംപിയുമായ മിമി ചക്രവർത്തിയടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇയാളുടെ വ്യാജ ക്യാംപിൽ വാക്സീനെടുത്തത്. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി ദേബാൻജൻ ദേബ് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു.

പെട്ടെന്ന് പ്രശസ്തനാകാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ദേബ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രക്തദാന ക്യാംപ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപ് എന്നിവ മുൻപു ദേബ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും പൊലീസ് ഓഫിസർമാരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇയാളുടെ സഹായം തേടാൻ തുടങ്ങി. സിനിമാ നിർമാണരംഗത്തേക്കും കടന്ന ദേബിന്, കൊൽക്കത്ത ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ കൊൽക്കത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അഫേഴ്സ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, പിപിഇ കിറ്റുകൾ എന്നിവ മൊത്തവിലയ്ക്കു വാങ്ങി ചെറിയ കടകളിൽ കൊടുത്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കി. മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി മുടക്കിയത്. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ലാഭം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പിപിഇ കിറ്റുകളും മറ്റും വാങ്ങി ഡോക്ടർമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ‌ തുറക്കുകയും ചെയ്തു. കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലെ (കെഎംസി) ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ എന്നു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നേതാക്കളുമായും അടുപ്പമുണ്ടാക്കിയത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇയാൾ കസബയിൽ ഓഫിസ് തുറന്നിരുന്നു. നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി ഇയാൾ വേദി പങ്കിടുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദേബാൻജൻ ദേബ്

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗമായതോടെ, തന്റെ ജീവനക്കാർ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യണമെന്നും അവർക്കു വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാമെന്നും ദേബ് പറഞ്ഞു. ദേബിന്റെ കൂടെ അറസ്റ്റിലായ മുരളീധർ ശർമയാണ് വ്യാജ വാക്സീൻ ക്യാംപിനായി പണം സംഘടിപ്പിച്ചത്. തന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കരാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം നൽകി കെഎംസി കരാറുകാരേയും ഇതിൽ പങ്കാളികളാക്കി.

എക്സൈസിൽനിന്നു വിരമിച്ചയാളാണ് ദേബിന്റെ അച്ഛൻ. മകനെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. 2017ൽ നടന്ന യുപിഎസിസി പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ ദേബ് പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 2018ൽ തനിക്ക് ഐഎഎസ് കിട്ടിയെന്നു ദേബ് പിതാവിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു.

ക്യാംപ് ഉദ്ഘാടകയായിരുന്ന നടി മിമി ചക്രവർത്തിയാണ് വാക്സീനെടുത്തിട്ടും സന്ദേശം ഫോണിൽ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്. കൊൽക്കത്തയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ദേബ് ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1500 ഓളം പേർ ഇവിടെനിന്ന് വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കൊൽക്കത്ത മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണു വാക്സീൻ വാങ്ങിയതെന്നും അത് യഥാർഥ വാക്സീൻ ആണെന്നുമാണ് ദേബ് വാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പൊതുവിപണിയിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതു കൊണ്ടുതന്നെ അതു വ്യാജമരുന്നാണെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.

വ്യാജ വാക്സീൻ എടുത്ത മിമി ചക്രവർത്തിക്കു ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും രക്തസമ്മർദം കുറയുകയും ചെയ്തു അവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. .

