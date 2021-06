6 ദിവസത്തിനിടെ വിതരണം ചെയ്ത് 3.77 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ; സംതൃപ്തി അറിയിച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ പുരോഗതിയിൽ സംതൃപ്തി അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യവും വാക്സീൻ യജ്ഞവും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നിലവിലെ വാക്സിനേഷൻ നിരക്കിൽ സംതൃപ്തനാണെന്നും എന്നാൽ എൻജിഒകളുടെ സഹായത്താൽ ഇതു വിപുലീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനവും മൂന്നാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്ത് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. നിലവിൽ 50 പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്നാം തരംഗം സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ വർധിക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്ത് പകുതിയോളം പേർ പോലും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 95 കോടിയിലധികമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ 5.6 ശതമാനത്തിനു മാത്രമാണ് രണ്ട് ഡോസുകൾ ലഭിച്ചത്.



രാജ്യത്തെ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മുന്‍നിര പോരാളികള്‍ക്കും വാക്‌സീന്‍ വിതരണം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുളള വിവരവും അവര്‍ പങ്കുവച്ചു. വരും മാസങ്ങളിൽ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനും വാക്‌സീന്‍ നിർമാണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായും സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ചും യോഗത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആറു ദിവസത്തിനിടെ 3.77 കോടി ഡോസ് വാക്സീനാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇത് മലേഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയോളം വരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.



രാജ്യത്തെ 128 ജില്ലകളിൽ 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 50 ശതമാനം പേരും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. 16 ജില്ലകളിൽ 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 90 ശതമാനം പേർ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചെന്നും അറിയിച്ചു.



English Summary: PM Says Satisfied With Vaccine Pace As 5.6% Adults Covered By 2 Doses