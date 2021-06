'ഡോക്ടറെ തല്ലിയാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന സന്ദേശം': മാവേലിക്കര വിധിയിൽ അമർഷം

കൊച്ചി∙ ‘‘ഒരു ഡോക്ടറെ തല്ലിയാലും ഈ നാട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്നു കാണിച്ചു തന്നതാണ് മാവേലിക്കര സംഭവം.’’ – മാവേലിക്കരയിൽ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ കഴുത്തിനു കുത്തിപ്പിടിച്ചു മർദിച്ചിട്ടും ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ കെജിഎംഒഎ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സിറിൽ ജി. ചെറിയാന്റേതാണ് ഈ പ്രതികരണം. മാവേലിക്കര സംഭവത്തിലെ പൊലീസ് നടപടി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊലീസിനും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുമിടയിലുണ്ടായിരുന്ന പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആക്രമണങ്ങൾ പതിവാകുകയും നീതി ലഭിക്കാതാകുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഡോക്ടർമാർ സ്വന്തം സുരക്ഷ നോക്കി മാത്രം ചികിത്സ നടത്തുന്ന (ഡിഫൻസീവ് മെഡിസിൻ) രീതിയിലേയ്ക്കു മാറിത്തുടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഡോക്ടറെ മർദിച്ചാൽ ഒരു അറസ്റ്റു പോലും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സന്ദേശം സമൂഹത്തിനു നൽകുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടിയെന്നാണ് നിയമരംഗത്തുള്ളവരുടെയും വിലയിരുത്തൽ. പ്രതിയോടു കോടതി വളരെ ഉദാരപരമായ സമീപനമാണു സ്വീകരിച്ചതെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതികളിൽ ജ‍ഡ്ജിയായിരുന്ന പഴംപിള്ളി സൽവാദോർ ആന്റണി. സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങാൻ പോലും പ്രതിയോടു നിർദേശിക്കാതെയായിരുന്നു ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി നൽകിയ ഉത്തരവ്. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്നു പറഞ്ഞു സാമാന്യവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ കോടതി കാണാതെ പോയത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജാമ്യഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക കോടതിയുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നത് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും മാവേലിക്കര സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് അർഹമായ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല.

മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കെ ഡോ. രാഹുൽ മാത്യുവിനാണ് കൊച്ചി മെട്രോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള പ്രൊബേഷൻ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അഭിലാഷ് ആർ. ചന്ദ്രന്റെ മർദനമേറ്റത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച മാതാവിനെ കൃത്യസമയത്തു ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിക്കാതെ മരിച്ചശേഷം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് കുറ്റം ഡോക്ടറുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനായിരുന്നു അക്രമിയുടെ ശ്രമമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു മൂന്നു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട ശേഷം തന്റെ മുറിയിലെത്തി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു.

∙ ഒളിവിൽ 43 ദിവസം; വിധിവന്ന് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹാജർ

ഡോക്ടറെ മർദിച്ച പൊലീസുകാരന്റെ അറസ്റ്റു വൈകില്ലെന്നു മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ എസ്പി ജയദേവിന്റെ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം വിശ്വാസയോഗ്യമായിരുന്നു എന്ന സംശയമുണർത്തുന്നതാണ് സംഭവത്തിൽ പൊലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഇടപെടൽ. പ്രതി 42 ദിവസവും ഒളിവിലാണെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് ഭാഷ്യം. ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ച് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാവേലിക്കര സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നു ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല.

അഭിലാഷ് ആര്‍ ചന്ദ്രന്‍

സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളുടെ കുറ്റകൃത്യം ചെറുതാക്കി കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു മാവേലിക്കരയിൽ പൊലീസിന്റെ ഓരോ നടപടിയും എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ശ്രീകുമാർ പറയുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറുടെ കഴുത്തിനു കുത്തിപ്പിടിച്ചു ശ്വാസംമുട്ടിച്ചെന്നു പരാതി ലഭിച്ചപ്പോഴും വധശ്രമക്കേസ് ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിക്കു ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായത് ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒന്നും കണ്ടെത്താനില്ലെന്നു പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചതായിരുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു കസ്റ്റഡി എന്നു കോടതിയും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. പക്ഷെ കൂട്ടുപ്രതികളിൽ ഒരാൾ ‍ഡോക്ടറെ മർദിക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യം പകർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആരാണ് കൂട്ടുപ്രതിയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയത് പേടിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും എന്നുമായിരുന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞത്.

∙ നിയമപരമായി എല്ലാം ശരിയാണ്; എന്നാൽ തൃപ്തിയില്ലാത്ത വിധി

കോടതിക്കു ജാമ്യം കൊടുക്കാവുന്ന കേസാണ് മാവേലിക്കര സംഭവം എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെന്നാണ് ന്യായാധിപനുമായിരുന്ന പഴംപിള്ളി സൽവാദോർ ആന്റണി പറയുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്കു ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണമെന്ന നിർദേശം ഉൾപ്പെടെ ഉപാധികൾ വച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഡോക്ടറെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ അതുപോലുമുണ്ടായില്ല.

കീഴടങ്ങാനുള്ള നിർദേശം പോലും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല. ഡോക്ടർമാരേയും മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരേയും അക്രമിക്കുന്നവർക്കും കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തുന്നവർക്കും പ്രോത്സാഹനവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നതാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവെന്നു പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. നിയമപരമായി കോടതി നടപടി തെറ്റാണെന്നു പറയാനാവില്ല. പക്ഷെ പൊതുനീതി കോടതി പരിഗണിച്ചതായി ഉത്തരവിൽ കാണാനാവില്ല. സമൂഹത്തിന് ഇതു തെറ്റായ സന്ദേശമാകും നൽകുക.

ഒരാളെ മർദിച്ചാൽ പോലും ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ് ചുമത്തുക. അറസ്റ്റു ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ ജാമ്യം നൽകുന്നതിനും തടസമില്ല. ഈ കേസ് ഇത്ര സെൻസേഷനൽ ആകുകയും ഡോക്ടർമാരുടെ സമൂഹം ആശങ്കയോടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴും കോടതി അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഉത്തവിറക്കിയതെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായമുയരുന്നത്. കേരള ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് പഴ്സൺസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത്കെയർ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്ട് 2012 ലെ സെക്‌ഷൻ 3 പ്രകാരം ഇതു ജാമ്യമില്ലാ കേസാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതു ഗൗരവമേറിയതാകുന്നതും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി പ്രതിയോട് കീഴടങ്ങണം എന്നു നിർദേശിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നു പറയുന്നത്.

പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാകട്ടെ പ്രതിക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നു പറയും. അവർക്കു താൽപര്യമുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതു പൊലീസിന്റെ സ്ഥിരം ഭാഷ്യമാണ്. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യഹർജി നൽകുന്നത് ഉൾപ്പടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട സാവകാശം കിട്ടുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കി നൽകും. ഏതു കേസിലാണെങ്കിലും പൊതുനീതി എന്ന വശമുണ്ട്. ജ‍ഡ്ജിമാർക്ക് ഉത്തരവിടാൻ വിവേചനാവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ നിയമവിദഗ്ധനെന്ന നിലയിൽ ഈ ഉത്തരവിൽ തൃപ്തിയില്ല. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ആയിഷ സുൽത്താന കേസിൽ പോലും പ്രതിയോടു സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചും ഉപാധികൾ വച്ചുമാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയത്. അതേ സമയം ഈ പൊലീസുകാരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസുകാരനോടുള്ള കോടതിയുടെ സഹതാപം.

പ്രൊബേഷൻ പൊലീസ് മാത്രമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്തായിത്തീരും എന്ന ആശങ്ക കൂടി കോടതി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവം ഡോക്ടർമാരുടെ പരാതിക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ സംശയമുണ്ട്. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന കോടതി നിരീക്ഷണവും ശരിയല്ല, സംഭവത്തിനു ശേഷം തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്കു നേരെ അസഭ്യവർഷവും കയ്യേറ്റ ശ്രമവും തുടർന്ന് അറസ്റ്റും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം വ്യാപകമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗൗരവം കൂടുന്നുള്ളൂ എന്നു പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ പോലും മനസിലാക്കാം. നിയമം സംരക്ഷിക്കേണ്ട പൊലീസുകാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നടപടികൾ നിസാരവൽക്കരിക്കുന്നതിനോടാണ് വിയോജിപ്പെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഡോ. രാഹുൽ മാത്യു

∙ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല!

മാവേലിക്കരയിൽ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി അഭിലാഷ് ആർ. ചന്ദ്രന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നാണ്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ ചില മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിരവധി ആരോഗ്യപ്രവർത്തർക്കു നേരെ കയ്യേറ്റങ്ങളും അസഭ്യ വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മദ്യശാലകൾ തുറന്നതോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കു നേരെ അസഭ്യ വർഷം നടത്തുന്നതു പതിവുസംഭവമായി മാറിയെന്നു ഡോ. സിറിൽ ജി. ചെറിയാൻ പറയുന്നു. അസമിലെ ഉദാലി മോഡല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് രോഗി മരണമടഞ്ഞ പിന്നാലെ ബന്ധുക്കൾ ഡോക്ടറെ പൊതിരെ തല്ലിയ സംഭവം രാജ്യത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചതാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് തൃശൂരിൽ മാസ്ക് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഡോക്ടറെ ഒരു കൗൺസിലർ അസഭ്യം പറഞ്ഞത്. തൃശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർക്കു നേരെയാണ് കൗൺസിലർ ലാലി ജെയിംസിന്റെ അസഭ്യവർഷം ഉണ്ടായത്. ഈ സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പൊലീസിൽ നിന്നു നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെജിഎംഒഎ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ആലപ്പുഴ കലവൂരിൽ സംഘട്ടനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് എത്തിയ യുവാവ് ഡോക്ടറെയും രണ്ടു നഴ്സുമാരെയും ആക്രമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ അക്രമിയും സംഘവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മൂന്നു മാസം മുമ്പാണ് നോർത്ത് പറവൂരിൽ സമാനമായ സംഭവമുണ്ടാകുന്നത്. ആശുപത്രി തല്ലിതകർത്ത ശേഷമാണ് അക്രമികൾ മടങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു ജില്ലകൾ കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പട്ടികയുടെ നീളമേറും.

വാക്സീൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തർക്കു നേരെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അസഭ്യ വർഷങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഏറെയും. വാക്സീൻ വിതരണം എപ്രകാരം വേണമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു സർക്കാരാണ്. ലഭിക്കുന്ന നിർദേശം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈൻ വേണോ, സ്പോട് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണോ എന്നെല്ലാം സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും. ഇതു മനസിലാക്കാതെ നാട്ടുകാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തർക്കു നേരെ ആക്രോശിക്കുന്നതു പതിവു കാഴ്ചയാണ്.

നാട്ടുകാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ഇതു തെറ്റാണെന്നു പറയാനാവില്ലെന്നു ഡോക്ടർമാരും സമ്മതിക്കും. സാധാരണക്കാർക്കു വാക്സീൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും വന്നു കുറെ പേർ വാക്സീനെടുക്കുന്നു. ഇതോടെ ഡോക്ടർമാർ വാക്സീൻ മറിച്ചു വിൽക്കുന്നെന്നും താൽപര്യമുള്ളവർക്കു മാത്രം നൽകുന്നെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർത്തുന്നു. നിലവിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ജോലി സംതൃപ്തി എന്നത് ഇല്ലാതെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

∙ ‘ഡിഫൻസീവ് മെഡിസിൻ’ സമൂഹത്തിനു ദോഷം

ഹൈക്കോടതിയുടെ ലൈസൻസോടെ വീണ്ടും ആക്രമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. കോടതിയിൽ നിന്നു ഡോക്ടർ സമൂഹത്തിനു പിന്തുണ നൽകുന്ന വിധിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസമെങ്കിലും ലഭിക്കുമായിരുന്നെന്നാണ് ഡോക്ടർ സിറിൽ ജി. ചെറിയാന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഡോക്ടർമാരെ തല്ലിയാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ച സമൂഹത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ സ്വാഭാവികമായും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ പരിശോധിക്കാൻ തയാറാവില്ല. ഈ സാഹചര്യം സമൂഹത്തിനു വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഫൻസീവ് മെഡിസിൻ സമൂഹത്തിനു കാര്യമായ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഡിഫൻസീവ് മെഡിസിനിലേയ്ക്കു മാറിക്കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുള്ളത്ര മതിയായ സംവിധാനങ്ങളോ വിദഗ്ധരായ ആളുകളോ ഇല്ലെന്നതു വസ്തുതയാണ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേ അതേ ചികിത്സ തന്നെ ജനം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത ഉപകരണങ്ങളൊ, പരിശീലനം ലഭിച്ച സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരൊ എന്തിനധികം 24 മണിക്കൂർ ഫിസിഷ്യൻമാർ പോലും മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അല്ലാതെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇല്ല. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കാതെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മർദിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നതാണു വസ്തുത. കുറ്റം ചെയ്താൽ അതു ഡോക്ടർമാരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിനിവിടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്.

∙ ജഡ്ജിയുടെ ചേംബറിൽ കയറി ആക്രമിച്ചാലും...

ഒരു ജഡ്ജിയുടെ ചേംബറിൽ കയറി ഇത്തരത്തിൽ ഒരാൾ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ. ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജി വിധിക്കുന്ന വിധി മേൽക്കോടതി തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞു വേറെ വിധിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ കീഴ്കോടതി ജഡ്ജിയെ ആരും ശിക്ഷിക്കാറില്ല. അഭിഭാഷകർ വാദിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കേസുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. അവർക്കെതിരെയും നടപടി എടുക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ചികിത്സിച്ച രോഗി മതിയായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ചികിത്സയ്ക്കു വൈകി എത്തുന്നതു കൊണ്ടും മാത്രം മരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അവിടെ ഡിഫൻസീവ് മെഡിസിനിലേയ്ക്കു ഡോക്ടർമാർ മാറുന്നതിനെ ഏങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തം.

സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ ഇത്തരത്തിൽ അപകടകരമായ കേസുകൾ എടുക്കാതെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേയ്ക്കു രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഇതു സാധാരണക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം താങ്ങാനാകുമെന്നത് പ്രതിസന്ധിയാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത രോഗികളെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലേയ്ക്കു റഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടെ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിനു കടുത്ത ദോഷം ചെയ്യും.

മാവേലിക്കര സംഭവത്തിലെ വിധിക്കു സമാനമായ മറ്റൊരു കേസ് ഇനി കോടതിക്കു മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യവിധി എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും. ഈ വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമാനവിധി തന്നെയുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമാകും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചു കോടതി ഈ വിധിയെ അപൂർവ സംഭവം എന്നു നിരീക്ഷിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ. ഭാവിയിലും ഡോക്ടർമാർക്കു നീതി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് – ഡോ. സിറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

English Summary: Anticipatory bail granted to police who attacked doctor at Mavelikkara - Special Analysis