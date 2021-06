പാലക്കാട്∙ കോവിഡിന്റെ ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് വകഭേദം തടയുന്നതിനായി പാലക്കാട് കണ്ണാടി പഞ്ചായത്ത് തിങ്കൾ മുതല്‍ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടും. ജില്ലയില്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയ പറളി, പിരായിരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ രണ്ടു സ്ത്രീകള്‍ക്ക് രോഗം പകരാന്‍ ഇടയാക്കിയത് കണ്ണാടി സ്വദേശിയില്‍ നിന്നാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.



ഇതേത്തുടർന്നു മുന്‍ കരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഒരാഴ്ച ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: Delta plus variant: Triple lockdown like restrictions in Palakkad Kannadi Panchayat