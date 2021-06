ആരുവിളിച്ചാലും ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന നായനാർ; അവർ തിരിച്ചും ചോദിച്ചു: സാറിനു സുഖമല്ലേ?

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘ഹലോ നായനാരാണോ?’

‘അതെ’

‘ഞാൻ വെറുതേ വിളിച്ചതാ...’

‘ ആഹാ വെറുതേ വിളിച്ചതാണല്ലേ, എങ്ങനെ സുഖം തന്നെയാണോ?’

‘സുഖം തന്നെയാ’

‘ആയിക്കോട്ടെ’

‘സാറിനു സുഖം തന്നെയല്ലേ?’

‘എനക്കു സുഖമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ്...’

ഈ സംഭാഷണം ഒരു ചാനലിലെ ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിലേതാണ്. ഒരു കാര്യവും പറയാനില്ലാതെ വിളിക്കുന്നവരോടും, ഒട്ടും മുഷിയാതെ സരസമായി മറുപടി പറയുന്നത് അന്നത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ.നായനാർ. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ പത്തിലൊന്നു പോലുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്തെ ഫോൺ വിളിയാണെന്നോർക്കണം. മറുതലയ്ക്കൽനിന്നു പറയുന്ന പേരോ, സ്ഥലപ്പേരോ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോണിനടുത്തേക്ക് ചെവിയെത്തിച്ചു വീണ്ടും ചോദിക്കും. എന്നിട്ടും സ്പഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പേരിനെ അതിന്റെ പാട്ടിനു വിടും, എന്നിട്ടു പ്രശ്നം കേൾക്കും. പേരും വിലാസവും പരാതിയും കുറിച്ചെടുത്തു പരിഹാരം കാണാനുള്ള സംഘത്തെ ഒപ്പം കൂട്ടിയാണു നായനാർ പരിപാടിക്കെത്തുക.

വിളിക്കുന്നയാളോടു തമാശ പറയുകയും ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി നായനാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതു പക്ഷേ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നയാളെക്കൂടി ചിരിപ്പിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ കളിയാക്കലിന് അപ്പുറം, ഒരു പരിഹാസമേ ആയിരുന്നില്ല. പരാതിക്കു പരിഹാരമുണ്ടാകുമോ എന്നതിനെക്കാൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അതു നേരിട്ടു വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക.

ഫോൺ വച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചുറ്റുമിരിക്കുന്നവരോടായി നായനാരുടെ വക ഒരു കമന്റ് കൂടി വരും–‘ ഓൻ നമ്മുടെ ആളാണ്’. വിളിച്ചയാൾ പാർട്ടിക്കാരനോ, അനുഭാവിയോ പോലും ആകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം ‘നമ്മുടെ ആളാണ്’ എന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റൊരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ എം.സി.ജോസഫൈൻ ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിൽ പരാതിക്കാരിയോടു നടത്തിയ പെരുമാറ്റവും പരാമർശവും വിവാദമാവുകയും അവർക്കു കസേര നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണു നായനാർ ശൈലി വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്.

ചീട്ടുകളിക്കാരെ പറപ്പിച്ച നായനാർ

1996–2001 കാലത്ത് നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വകാര്യ ചാനലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു ചോദിക്കാം ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിക്കു തുടക്കമിടുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളോടു നേരിട്ടു സംവദിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാക്കി നായനാർ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെ നിസ്സാരവൽകരിക്കുന്ന രീതി നായനാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നവും അവരെ സംബന്ധിച്ചു വലിയ പ്രശ്നമായിത്തന്നെ കണ്ടു.

ഒരിക്കൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽനിന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു. നായനാർ ഫോണെടുത്തു. നാട്ടുകവലയിലെ ചീട്ടുകളി സംഘത്തിന്റെ ശല്യത്തെക്കുറിച്ചാണു പരാതി. നാട്ടിലെ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ പറയേണ്ട ഈ പരാതി പറയാനാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിക്കുന്നത് എന്നു വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞില്ലേ എന്നു ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചോ എന്നു വിരട്ടാം. പക്ഷേ, നായനാർ അതല്ല ചെയ്തത്. പരാതി കേട്ടു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നടപടിയുണ്ടായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നു പ്രത്യേക നിർദേശം വന്നതോടെ പൊലീസ് റെയ്ഡ്. ചീട്ടുകളി സംഘം പറപറന്നു.

‘ഓൻ എന്റെയടുത്തു കെണിഞ്ഞുപോയി’

കാസർകോട് ചെറുവത്തൂരു നിന്നു വൽസരാജ് എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു കോൾ. വൽസരാജ് എന്നു പേരു കേട്ടയുടൻ നായനാരുടെ മറുചോദ്യം– ചെറുവത്തൂര് വൽസരാജുമാരുണ്ടോടോ? തമിഴ്ചുവയുള്ള മലയാളത്തിലാണു സംസാരം. താ‍ൻ കാസർകോട്ടുകാരനാണെന്നും മലയാളിയാണെന്നുമെല്ലാം വിളിച്ചയാൾ പറഞ്ഞു. വിഷയം ചോദിച്ചു. രാത്രിയിൽ തെരുവു വിളക്ക് കത്തുന്നില്ല. ശരി, വകുപ്പു മന്ത്രിക്കും തനിക്കും ഓരോ പരാതി തരാൻ നിർദേശം. വൽസരാജിന്റെ അടുത്ത പരാതി ചെറുവത്തൂർ കുട്ടമത്ത് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് കുളം വൃത്തിയാക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം എംഎൽഎയെ കണ്ടു കാര്യം പറയാൻ നായനാരുടെ നിർദേശം.

‘നമ്മുടെ സഖാവാണ് എംഎൽഎ. അറിയാമല്ലോ’ എന്നു നായനാരുടെ ചോദ്യം. എംഎൽഎയുടെ പേരറിയാതെ വൽസരാജ് തപ്പിത്തടഞ്ഞു. സതീഷ് ചന്ദ്രനാണ് എംഎൽഎ. വൽസരാജിന് ഇതൊന്നുമറിയില്ലേ എന്ന നായനാരുടെ തുടർചോദ്യത്തിൽ വൽസരാജ് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി– ‘ചെറുവത്തൂരിലെ പ്രശ്നം പറയാനാണെങ്കിലും വിളിക്കുന്നതു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നാണ്’. ഫോൺ വച്ചയുടൻ ചുറ്റുമിരുന്നവരോടു നായനാർ– ‘ഓൻ എന്റെയടുത്തു കെണിഞ്ഞുപോയി. നമുക്കറിയില്ലേ ഈ ചെറുവത്തൂരൊക്കെ’. കാസർകോട് ജില്ലയിൽനിന്ന് എംപിയും എംഎൽയുമായിരുന്ന തനിക്ക് ആ ജില്ല മനഃപാഠമാണെന്ന ധ്വനിയാണതിൽ. പക്ഷേ, സ്ഥലപ്പേര് തെറ്റായി പറഞ്ഞു വിളിച്ചയാളോട് പരിഭവമോ, രോഷമോ കാണിച്ചില്ല.

നാക്കുപിഴ തിരുത്താനും നായനാർ ശൈലി

ഒരു മണിക്കൂറോളം നീളുന്ന ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിക്കിടെ ചിലപ്പോൾ നായനാർക്കും നാക്കു പിഴ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അത് അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സാഹചര്യം മയപ്പെടുത്തുന്ന ശൈലിയും നായനാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സ്ത്രീ വിളിച്ചു– ഭർത്താവ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞയുടൻ നായനാരുടെ നാക്കുപിഴ ഇങ്ങനെ–‘ ഓനെ കശാപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ?’. നിർദോഷവും സ്വാഭാവികവുമായ ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതിലെ അബദ്ധം നായനാർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പിടികിട്ടി.

പിന്നീട് മിനിറ്റുകളോളം ആ സ്ത്രീയോട് അനുഭാവത്തോടെ സംസാരിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. എംബസി അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സഹായിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. പ്രായമായ ആളുകളാണു പരാതി പറയാൻ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മുഴുവൻ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ നായനാർ കാണിച്ചിരുന്നു. പാചക വാതകം തീർന്നുപോയതിനെക്കുറിച്ചു മുതൽ വിദേശയാത്ര മുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചു വരെ പരാതിപ്പെടാൻ ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ചിരുന്നു. പരാതി പറഞ്ഞു ഫോൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്– ‘സാറിനു സുഖമല്ലേ?’.

‘കണ്ടതു നായനാരുടെ മാനുഷിക മുഖം’

മുഖ്യമന്ത്രിയോടു ചോദിക്കാം പരിപാടിയിൽ അടുത്തിരുന്നു കണ്ടതു നായനാരുടെ മാനുഷികമുഖമായിരുന്നുവെന്നു പരിപാടിയുടെ അവതാരകനായിരുന്ന, മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സി.എൽ.തോമസ് പറയുന്നു. സി.എൽ.തോമസിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്ന്: ആളെക്കൂട്ടാതെ, മുറിയിലിരുന്നു നായനാ‍ർ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. ജനങ്ങളിൽനിന്നു നേരിട്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും അതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതും അദ്ദേഹം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പരിപാടി മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ എന്തു ത്യാഗവും ചെയ്യും. യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൃശൂർ രാമനിലയത്തിലും കോഴിക്കോട് ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലുമെല്ലാം പരിപാടി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പരാതിപ്പെട്ട കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനെക്കുറിച്ചു പരാതി പറയാൻ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫയലുകളുമായാണു പരിപാടിക്കെത്തിയിരുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി.ശശിയും, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മുരളീധരൻനായരും ഒപ്പം കാണും. എന്തുകൊണ്ട് പരാതി പരിഹരിച്ചില്ലെന്ന ചോദ്യം ഇവർ നേരിടേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിലെ പരാതികളുടെ ഫോളോ അപ്പിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നാലംഗ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു. പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കൊപ്പം നിന്ന്, അവർക്ക് എങ്ങനെ ആശ്വാസം നൽകാം എന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പരിശ്രമമായിരുന്നു നായനാ‍ർ നടത്തിയിരുന്നത്.’

