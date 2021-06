ഒവൈസിയുമായി സഖ്യത്തിനില്ല, യുപിയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കും: മായാവതി

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഉത്തർ പ്രദേശ്– ഉത്തരാഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബഹുജൻ സമാജ് വാദി പാർട്ടി (ബിഎസ്പി) ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കുമെന്നു പാർട്ടി നേതാവു മായാവതി. അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎമ്മുമായി സഖ്യം ചേർന്നു ബിഎസ്പി മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണു മായാവതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.



അടുത്ത വർഷം ആദ്യം നടക്കുന്ന പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിരോമണി അകാലി ദളുമായുള്ള (എസ്എഡി) സഖ്യം മാത്രമേ പാർട്ടി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളെന്നും മായാവതി ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചാബിലെ 117 സീറ്റിൽ എസ്എഡി 97 ഇടത്തും ബിഎസ്പി 20 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തർ പ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎസ്പി എഐഎംഐഎമ്മുമായി സഖ്യം ചേർന്നാകും മത്സരിക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്നലെ മുതൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കും– മായാവതി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

കോൺഗ്രസും ബിഎസ്പിയുമായുള്ള സഖ്യം പൊളിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെറിയ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്നു സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. ചില നേതാക്കൾ സഖ്യത്തിനായി തന്നെ സമീപിച്ചെന്നു സമ്മതിച്ച അഖിലേഷ് ബിഎസ്പിയുമായി ഇനി സഖ്യത്തിനില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ബിജെപിക്കു മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ദുർബലമാണ്. 2017ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനു നൂറിലേറെ സീറ്റ് നൽകിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്കു ജയിക്കാനായില്ല. ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ തള്ളി എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു.

English Summary: BSP To Fight Solo In UP, Uttarakhand, Mayawati Says No Plans For Tie-Ups