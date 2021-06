നൂറ് വയസ്സിനടുത്തുള്ള അമ്മ പോലും വാക്സീനെടുത്തു: ശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ജനം വിശ്വസിക്കരുതെന്നും പ്രായമേറെയായ തന്റെ അമ്മ പോലും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിന്റെ 78-ാം പതിപ്പിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാക്സീനെടുക്കാൻ ആളുകൾ മടി കാണിക്കരുതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

‘ശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വിശ്വസിക്കുക. ധാരാളം ആളുകൾ വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടു ഡോസും എടുത്തു. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏകദേശം നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അമ്മ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനും സ്വീകരിച്ചു. വാക്സീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങളൊന്നും ദയവായി ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്.’– മോദി പറഞ്ഞു.



വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്കു കോവിഡിൽനിന്നു രക്ഷനേടാനാകൂ. വാക്സീനുകളെക്കുറിച്ച് കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ അതു ചെയ്യട്ടെ. നാമെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുകയും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്കു വാക്സിനേഷൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. കോവിഡിന്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വാക്സിനേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിക്കുകയും വേണം– പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: "My Mother About 100 Years Old, Yet...": PM's Vaccine Hesitancy Message