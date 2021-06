‘മൂന്നാം തരംഗം വൈകാൻ സാധ്യത; അടുത്ത 6– 8 മാസങ്ങളിൽ ദിവസവും 1 കോടി ഡോസ്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത 6– 8 മാസങ്ങളിൽ ദിവസവും ഒരു കോടി വാക്സീൻ ഡോസുകൾ നൽകാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു കോവിഡ് വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. എൻ.കെ.അറോറ. വരും ദിവസങ്ങളിൽന്നെ പ്രതിദിനം ഒരു കോടി ഡോസുകൾ നൽകുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് അറോറ പറഞ്ഞു.

‘കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐ‌സി‌എം‌ആറിന്റെ പഠനം പറയുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകാൻ നമുക്ക് 6-8 മാസം കിട്ടും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസവും ഒരു കോടി വാക്സിനേഷൻ എന്നതാണു ലക്ഷ്യം. സൈഡസ് കാഡിലയുടെ പരീക്ഷണം ഏതാണ്ടു തീർന്നു. ജൂലൈ അവസാനമോ ഓഗസ്റ്റിലോ ഈ വാക്സീൻ 12നും 18നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു നൽകാനാകും.’– അറോറ വ്യക്തമാക്കി.



ഈ വർഷം ഡിസംബർ 31നകം മുഴുവൻ മുതിർന്നവർക്കും വാക്സീൻ നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 18 വയസ്സിനും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള 93-94 കോടി ആളുകൾക്കു കുത്തിവയ്പ് നൽകാൻ 186– 188 കോടി വാക്സീൻ ഡോസ് ആവശ്യമാണ്. ജൂലൈ 31നകം 51.6 കോടി ഡോസ് ലഭ്യമാക്കും. വിവിധ വാക്‌സീനുകളുടെ 135 കോടി ഡോസുകൾ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ്– ഡിസംബർ കാലയളവിൽ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും കോടതിക്കു നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചു.



