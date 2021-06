‘ആറു മാസത്തിനിടെ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘര്‍ഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകില്ല. സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നു കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയ കേസില്‍ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഏറെനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സന്തോഷമായിരുന്നു.’’ -

തിരുവനന്തപുരത്തെ യുവ സംരംഭക ശോഭ വിശ്വനാഥന്റെ വാക്കുകൾ.

400 ഗ്രാം കഞ്ചാവു മാത്രമാണു ശോഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൈത്തറി സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നു പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. സ്റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാവുന്ന കുറ്റം. 2000 രൂപ പിഴയടച്ചാല്‍ കേസും തീരും. എന്നാല്‍ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു ശോഭയുടെ തീരുമാനം. ആറു മാസം നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച ശോഭ, സ്വന്തം കൈത്തറി സ്ഥാപനത്തില്‍ തന്നെ കുടുക്കാന്‍ കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ച ആസൂത്രിത നീക്കം പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 21നു കൈത്തറി സ്ഥാപനത്തില്‍ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരെ അടക്കം പ്രതി സ്വാധീനിച്ചതെങ്ങനെ? മനോരമ ഓണ്‍ലൈനോടു ശോഭ മനസ്സു തുറക്കുന്നു.

∙ മറക്കില്ല ആ ജനുവരി 21

‘‘ജനുവരി 16 നാണു കോവളത്തു കൈത്തറി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് കൂടി തുടങ്ങിയത്. അനുബന്ധ ജോലികളുമായി കോവളത്തു നില്‍ക്കുമ്പോഴാണു വഴുതക്കാട്ടെ യൂണിറ്റില്‍നിന്നു ജീവനക്കാരി ഫോണില്‍ വിളിക്കുന്നത്. പൊലീസ് പരിശോധന നടക്കുകയാണെന്നു പറഞ്ഞു. ഒട്ടും അസ്വാഭാവികത തോന്നിയില്ല. തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. പരിശോധന കഴിഞ്ഞു പൊലീസ് പൊയ്‌ക്കോളും എന്നു ജീവനക്കാരിയോടു പറഞ്ഞു ഫോണ്‍ കട്ടു ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അല്‍പ സമയത്തിനകം പൊലീസ് സംഘം കോവളത്തെത്തി.

എന്റെ ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിനു ശേഷമാണു സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നു കഞ്ചാവു കണ്ടെടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത്. എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ഇതിനിടെ ‘എത്ര നാളായി കഞ്ചാവു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട്’ എന്ന മട്ടില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലും തുടങ്ങി. പൊലീസിനൊപ്പം വഴുതക്കാട്ടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായത്. അറിയാത്ത കാര്യമാണെന്ന് അപ്പോള്‍ത്തന്നെ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. കുടുക്കാന്‍ ആരോ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണ്. ആദ്യ ഭര്‍ത്താവിനെയും വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ച ഹരീഷ് എന്ന ആളെയും സംശയമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു.

തെളിവെടുപ്പു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പൊലീസ് ഞാനുമായി താമസ സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെയും പരിശോധിച്ചു. നുണ പരിശോധന ഉള്‍പ്പെടെ തയാറാണെന്ന് ഞാൻ ആണയിട്ടു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലെ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം പൊലീസിനൊപ്പം മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. പിടിച്ച കഞ്ചാവിന്റെ അളവ് 400 ഗ്രാമില്‍ താഴെയായിരുന്നതിനാല്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ജാമ്യം കിട്ടി. പേടിക്കേണ്ട, 2,000 രൂപ പിഴ അടച്ചാല്‍ കേസു തീരുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കാശ് അടയ്ക്കുന്ന പ്രശ്‌നമില്ല, എന്നെ കുടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ പുറത്തുണ്ട്, അവരെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി തന്നേ പറ്റൂ എന്നു ഞാന്‍ പൊലീസിനോടും നാര്‍കോട്ടിക്സ് ഓഫിസര്‍മാരോടും പറഞ്ഞു.’’



∙ തുണച്ചത് സ്ഥാപനത്തിലെ സിസിടിവി

സ്ഥാപനത്തിലെത്തി 10 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പൊലീസ് കഞ്ചാവു കണ്ടെത്തിയെന്നാണു ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞത്. കൃത്യമായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പൊലീസ് പരിശോധന എന്നു മനസ്സിലായതോടെ സ്ഥാപനത്തിലെ സിസിടിവി പൊലീസിനെക്കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്.

നിര്‍ണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ലഭിച്ചത്. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരി ജനുവരി 18നു അരമണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്കു സിസിടിവി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. ആരെയോ കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് അവര്‍ ഇതു ചെയ്തത്. ഇതോടെ കൃത്യത്തിലെ അവരുടെ പങ്കു വ്യക്തമായി. തെളിവു ലഭിച്ചു രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷവും അന്വേഷണത്തില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല. ഇതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നല്‍കി. ഇതോടെ അന്വേഷണം സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു വിട്ടു. ഇതാണ് കേസില്‍ വഴിത്തിരിവായത്.

∙ പദ്ധതി തയാറാക്കിയത് മുന്‍ സുഹൃത്ത്, കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ചതു മുന്‍ ജീവനക്കാരന്‍

പദ്ധതി തയാറാക്കിയത് മുന്‍ സുഹൃത്ത് ഹരീഷാണെന്നും വിവേക് രാജ് എന്നയാളാണു കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ചതെന്നും പിന്നീട് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. സ്ഥാപനത്തിലെ മുന്‍ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഇയാള്‍ ഹരീഷിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുകൂടിയാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു പല ഇടങ്ങളിലും ഇയാള്‍ കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ഇയാളുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പില്‍ പിന്നീടു പൊലീസ് ഇതു കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കു മുന്‍പുവരെ എന്റെയും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ഹരീഷ്. ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനു മുന്‍പു ഇയാള്‍ വിവാഹാഭ്യര്‍ഥനയും നടത്തി. എന്നാല്‍ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങള്‍ കാരണം ഞാന്‍ ഇതില്‍നിന്നു പിന്മാറി. ഇതിന്റെ വൈര്യാഗ്യത്തിലാണു ഹരീഷ് കുടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.



∙ രക്ഷപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കരുത്

നാണം കെടുത്തിയും സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നില്‍ അപമാനിച്ചും തോജോവധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാം സഹിച്ചു ഞാന്‍ മിണ്ടാതിരിക്കും എന്നാണ് അയാള്‍ കരുതിയത്. കുറ്റം ചെയ്ത എല്ലാവര്‍ക്കും ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ ഇത്തരം ഒട്ടേറെ അതിക്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല്‍ സ്വന്തം ദുരവസ്ഥ തുറന്നു പറയാന്‍ മറ്റു സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രചോദനമാകും. കോവിഡ് കാലം ആയതിനാല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ച വിവേകിനു പോലും ജാമ്യം കിട്ടി. ഹരീഷ് ഇപ്പോള്‍ ഒളിവിലാണ്.



∙ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികള്‍, കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ

സ്ഥാപനത്തിലും താമസസ്ഥലത്തും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നു. പല രാത്രികളിലും ഞെട്ടി എണീറ്റു. ഒരുപാടു കരഞ്ഞു. സമൂഹത്തിനു മുന്നില്‍ തെറ്റുകാരിയായി. പൊലീസിന്റെ കുത്തിക്കുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സു നിറയെ. ഈ സമയത്തു കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഒപ്പം നിന്നത്. അവര്‍ കൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വല്ല കടുംകൈയും ചെയ്തു പോയേനേ. പിന്നീടു ധ്യാനവും പ്രാര്‍ഥനയുമാണ് എന്നെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെയെത്തിച്ചത്. – ശോഭ പറയുന്നു.



English Summary: Shobha Viswanath, tells her story of being trapped in ganja case by friend