പുതിയ ഐടി നിയമം: ട്വിറ്ററിന്റെ ഇടക്കാല റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസർ രാജിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു നിയമിക്കപ്പെട്ട ട്വിറ്ററിന്റെ ഇടക്കാല റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസർ പദവിയൊഴിഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസറായി നിയമിതനായ ധർമേന്ദ്ര ചാതുർ ഈ സ്ഥാനത്തുനിന്നു രാജിവച്ചതായി അടുത്തവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പുതിയ ഐടി നിയമം (ഇന്റർമീഡിയറി മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡും) പ്രകാരം ട്വിറ്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഇനിമുതൽ ധർമേന്ദ്രയുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ട്വിറ്റർ വിസമ്മതിച്ചു. പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ട്വിറ്ററും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കൊമ്പുകോർക്കുന്ന സമയത്താണു രാജിയെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഐടി നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാതെ ബോധപൂർവമായ ധിക്കാരമാണു ട്വിറ്ററിന്റേതെന്നു കേന്ദ്രം വിമർശിച്ചിരുന്നു.



മേയ് 25 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായ നിയമം, ഉപയോക്താക്കളിൽനിന്നോ ഇരകളിൽനിന്നോ ഉള്ള പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കണമെന്നു സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. 50 ലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കണം. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങളും പങ്കിടണം. വൻകിട സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾ ചീഫ് കംപ്ലയ്ൻസ് ഓഫിസർ, നോഡൽ കോൺടാക്റ്റ് പഴ്‌സൻ, റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസർ എന്നീ പദവികളിൽ നിയമനം നടത്തണം.



English Summary: Twitter interim grievance officer for India quits amid row over new IT rules