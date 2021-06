കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോങ്കോങ്ങിലെ പ്രധാന ദിനപത്രമായ ‘ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലി’ അതിന്റെ അവസാന പതിപ്പ് ഇറക്കി വിടചൊല്ലി. 2020 ജൂണിൽ ബെയ്‌ജിങ് ഭരണകൂടം ഹോങ്കോങ്ങിനു മേൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രത്യേക ദേശീയ സുരക്ഷ നിയമം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചൈന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അറുതി വരുത്തിയത്. നേരത്തെ തന്നെ ഹോങ്കോങ്കിലെ പ്രധാന വ്യവസായ പ്രമുഖനും ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ ജിമ്മി ലായിയെ ഇതേ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജിമ്മി ലായ് 26 കൊല്ലം മുൻപ് ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലി തുടങ്ങിയതു മുതൽ ചൈനീസ് അധികാരികളുടെ കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു.

ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഹോങ്കോങ് ജനായത്ത ഭരണ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച പത്രവുമായിരുന്നു ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലി. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദിനപ്പത്രങ്ങളിലൊന്നിനെ പക്ഷേ പൂട്ടിയത് ഹോങ്കോങ്ങിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റ മുന്നറിയിപ്പായാണ് ചൈനീസ് നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞാഴ്ചയാണ് അഞ്ഞൂറിൽ അധികം പൊലീസുകാർ ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലിയുടെ, ഹോങ്കോങ്ങിലെ വിവിധ ഓഫിസുകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്തു പത്രാധിപർ അടക്കം അഞ്ചു മുതിർന്ന എഡിറ്റർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിറ്റേ ദിവസം അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും പത്രം ഒരാഴ്ച ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റ വിൽപന പലമടങ്ങു കൂടി. ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പത്രം അടച്ചു പൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതരായത്.

156 വർഷം നിലനിന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് അധികാരത്തിൽനിന്നു മാറി 1997ൽ ഹോങ്കോങ് ചൈനയ്ക്കു കൈമാറിയപ്പോഴുണ്ടായ കരാറിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന നിയമം അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്ക്, അതായത് 2047 വരെ, തുടരുമെന്ന നിർദേശമുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മക്കാവുവിനെപ്പോലെ ഹോങ്കോങ്ങും ചൈനീസ് ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള രണ്ടു പ്രത്യേക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളാണ്. ഒരേ രാജ്യം, രണ്ടു വ്യവസ്ഥ എന്ന രീതിയിലാണ് ജനായത്ത ഭരണ സംവിധാനവും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും നിലനിർത്തിയത്.

ഇന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹോങ്കോങ്. 75 ലക്ഷം ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നഗരം. അതായത് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോ മീറ്ററിൽ ജീവിക്കുന്നത് 6777 പേർ എന്നാണു കണക്ക്. മാനവിക വികസനത്തിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോങ്കോങ് ഏറ്റവും അതിസമ്പന്നർ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നഗരം കൂടിയാണ്. ചൈനയുടെ ഭാഗമായ കാലം മുതൽ ഹോങ്കോങ്ങിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനായത്ത ഭരണം, പൗരാവാകാശങ്ങൾ, ജനായത്ത അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ആ രാജ്യത്തിനു കീഴിൽപ്പെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക സജീവമായിരുന്നു.

ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജനായത്ത വാദികളും ബെയ്‌ജിങ് വിധേയത്വമുള്ള ഭരണാധികാരികളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ വടംവലിയുടെ അവസാന ഇരയായിരുന്നു ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലി. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കം തുടങ്ങിയത് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ബെയ്‌ജിങ്ങിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരിയായ കാരി ലാം എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖയെ ഹോങ്കോങ്‌ ഭരണാധികാരിയായി 2017ൽ നിയമിച്ചത് മുതലാണ്. അതിനിടെയാണ് വിവാദമായ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന് ചൈനയുടെ പാർലമെന്റ് ആയ നാഷനൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താലും ചൈനയിൽ വിചാരണ നേരിടണം എന്നതായിരുന്നു നിയമം. ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ സമരം അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു നിയമത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതോടെ വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സിവിൽ സമൂഹവും ജനായത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കായി തെരുവിലിറങ്ങി, ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഹോങ്കോങ് വീണ്ടും പ്രക്ഷുബ്ദമായി.

ഹോങ്കോങ് ഭരണാധികാരികൾക്കു ഹിതകരമല്ലാത്തവരെ ചൈനീസ് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറും എന്നതു പൗരവകാശ നിഷേധമാകുമെന്നതിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ തുല്യ പരിരക്ഷ ഇല്ലാതാകുന്നതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കരാർ വ്യവസ്‌ഥ മാറുമെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിരന്തര സമരത്തെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത ബിൽ ഹോങ്കോങ് ഭരണകൂടം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിനോടകം ഹോങ്കോങ് തെരുവുകളിൽ പൊലീസും സമരക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റമുട്ടലിലും വെടിവയ്പിലും പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആയിരങ്ങൾക്കു പരുക്കേറ്റു.

ഈ ജനായത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിനു പിന്തുണ നൽകി എന്നതാണ് ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലി അടച്ചു പൂട്ടാൻ കാരണമായത്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ സംഘടിക്കുവാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും സമരങ്ങൾ നടത്താനുമൊക്കെയുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നിയന്ത്രണമേൽപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ചൈന ഹോങ്കോങ് ഭരണാധികാരിയിലൂടെ നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച്, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരാവകാശങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലിയുടെ അടച്ചുപൂട്ടലിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.

പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാനിയമം നടപ്പാക്കാൻ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം നേരിട്ടു നടത്തുന്ന ദേശീയ സുരക്ഷ ഓഫിസും അതു നടപ്പാക്കാൻ ചൈനീസ് സേനയുടെയും പോലീസിന്റെയും വിന്യാസവും ജനായത്ത ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ പൗരാവകാശത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളിലും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനായത്ത വിശ്വാസികളിലും പുതിയ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പ്.

