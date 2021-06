സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; പരാതി നൽകി എം.ബി.രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ എം.ബി.രാജേഷിന്‍റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ചമഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്. പ്രവീണ്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ എന്നയാളാണ് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. കോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി നടന്ന തട്ടിപ്പിനെപ്പറ്റി സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസ്, ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കും കോട്ടയം എസ്പിക്കും പരാതി നല്‍കി.

തട്ടിപ്പിനിരയായ യുവതി സ്പീക്കറെ നേരിട്ട് ഫോണില്‍ വിളിച്ചതോടെയാണ് വിവരം എം.ബി.രാജേഷ് അറിയുന്നത്. തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നവരെപ്പറ്റി പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.



English Summary : Financial fraud in the name of speaker MB Rajesh, police starts investigation