‘തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തും ഐഎസ് സാന്നിധ്യം; മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഐഎസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ തുറന്നുപറച്ചിലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. കേരളത്തിൽ ഐഎസ് സ്ലീപ്പിങ് സെല്ലുകളുണ്ടെന്നു ബിജെപി നേരത്തേ പറഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. പടിയിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും ഡിജിപി സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘സംസ്ഥാനത്തേക്ക് സിറിയ, ഇറാഖ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ ഐഎസ് സ്വാധീനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കാനെത്തുന്നത് അസ്വാഭാവികമാണ്. കേരള സർവകലാശാലയിലേക്ക് മാത്രം 1042 അപേക്ഷകളാണ് വന്നത്. ഇതേപ്പറ്റി സർക്കാർ പഠിക്കണം. കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സേനയിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തും ഐഎസ് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഇമെയിൽ ചോർത്തി ഭീകരർക്ക് നൽകിയ പൊലീസുകാരുള്ള നാടാണിത്.

അന്ന് ഭീകരർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്തത്. കൊല്ലത്ത് ഇന്റലിജൻസ് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽനിന്നും പുറത്താക്കാതെ കോട്ടയത്തേക്കു സ്ഥലം മാറ്റുകയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ചെയ്തത്. കോന്നിയിലും പത്തനാപുരത്തും ഭീകര പരിശീലന ക്യാംപുകളും ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളുടെ ശേഖരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും പൊലീസ് അറിഞ്ഞില്ല.

തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ചും യുപി പൊലീസും വരേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിലെ ഭീകര ക്യാംപുകൾ കണ്ടെത്താൻ. നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ തട്ടികൊണ്ടു പോയി സിറിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ടൂളായ ലൗ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇടത്-വലത് മുന്നണികളുടെ നിലപാട് തിരുത്തണം.

കേരളത്തിലെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ എകെജി സെന്ററിനകത്തായതു കൊണ്ടാണ് അവരെ പിടികൂടാനാവാതെ പോകുന്നത്. ആകാശ് തില്ലങ്കേരി 2014 മുതൽ 2017 വരെ എകെജി സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ഷുഹൈബിന്റെ മാത്രമല്ല തില്ലങ്കേരി വിനീഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലും ഇയാളാണ്. ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളാണു സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രാണവായു’– സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.

