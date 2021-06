അധ്യാപകരെ ഉടൻ നിയമിക്കും: ഉത്തരവ് ലഭിച്ചവരെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്കൂൾ അധ്യാപകരായി നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചവരെ ഉടൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. സ്കൂൾ അധ്യാപക നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചവരെ ഉടൻ സർവീസിൽ എടുക്കണമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

യോഗത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി ജോയ്, ധനവകുപ്പ് അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആർ.കെ.സിങ്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷൻ കെ.ജീവൻ ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Kerala Government Decides to Take Teachers who got Appointment Order into Service