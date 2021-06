മുംബൈ∙ മുംബൈയില്‍ 18 വയസില്‍ താഴെയുള്ള 51 ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികളിലും കോവിഡ് ആന്റി ബോഡി കണ്ടെത്തി. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനും ജൂണ്‍ 15നും ഇടയില്‍ നടത്തിയ സിറോ സര്‍വേയിലാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്.

നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ച 2,176 സാംപിളുകളില്‍ 10-18 പ്രായഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളില്‍ 53.43 ശതമാനത്തിലും ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. 15-18 ഗ്രൂപ്പില്‍ 51.39 ശതമാനവും ഒന്നിനും നാലിനും ഇടയില്‍ 51.04 ശതമാനവുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു വയസിനും 18 വയസിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സിറോ പ്രിവലന്‍സ് റേറ്റ് 51.18 ശതമാനമാണ്.



രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ആറ്-എട്ട് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ മൂന്നാം തരംഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മുംബൈയിലെ കുട്ടികളുടെ സിറോ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികള്‍ക്കു ഭീഷണിയാണെന്ന തരത്തില്‍ യാതൊരു തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗുലേറിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. രോഗബാധയുണ്ടാകുന്ന 90 ശതമാനം കുട്ടികള്‍ക്കും ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്‌സ് അറിയിച്ചു.

English Summary: 51.18% Of Mumbai Children Have Covid Antibodies, Says Sero Survey