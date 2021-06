തലസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടാ ആക്രമണം: യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു; മുൻവൈരാഗ്യമെന്ന് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ തലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം. ടാക്‌സി ഡ്രൈവറെ വാടക വീട്ടില്‍ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. വിമാനത്താവളത്തില്‍ ടാക്‌സി ഡ്രൈവറായ സമ്പത്ത് (46) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സമ്പത്തിനെ വെട്ടിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സംഘാംഗം പുലര്‍ച്ചെ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികില്‍സ തേടിയിരുന്നു.

ഇയാളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് ഡോക്ടറെയും കൂട്ടി എത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിനുള്ളില്‍ അടുക്കളയില്‍ സമ്പത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പുലര്‍ച്ചെ 2 മണിയോടെ കൊലപാതകം നടന്നുവെന്നാണ് സംശയം. ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങി സമ്പത്ത് വാടക വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം.

പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പെരുമാതുറ സ്വദേശി സനല്‍ മുഹമ്മദ് (36)നെയും സഹോദരനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റിഡിയിലെടുത്തു. ലഹരിമരുന്ന് സംഘങ്ങളുടെ മുന്‍വൈരാഗ്യമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് പ്രാഥമിക സൂചന.



