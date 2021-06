കാസർകോട്∙ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഭാര്യമാര്‍ക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ജോലി നല്‍കിയതിനെതിരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ യുഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം തള്ളി. ഇതിനെതിരെ യോഗഹാളിലും പുറത്തും യുഡിഎഫ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രമേയം ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കാത്തതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് കോടതിയെ സമീപിക്കും.

ചട്ടങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍പ്പറത്തിയാണ് പെരിയക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഭാര്യമാര്‍ക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നിയമനം നല്‍കിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്‍റെ പ്രമേയം. കൊലയാളികള്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഇത്തരം സമീപനങ്ങള്‍ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രമേയം ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കണോയെന്ന് വോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് തീരുമാനിച്ചു. ബിജെപിയുടെ രണ്ട് അംഗങ്ങളും യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും 11നെതിരെ 12 വോട്ടുകള്‍ക്ക് പ്രമേയം ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കാതെ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ് വാക്കൗട്ട് നടത്തി. പ്രമേയം ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കാത്തതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഈ ആഴ്ച്ച തന്നെ മുന്നണിയില്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷമാകും തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക.

English Summary : Jobs for the wives of Periya accused: The resolution presented by the UDF rejected