കണ്ണൂർ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി.ജയരാജന്റെ ആരാധക കൂട്ടായ്മ എന്നതിനപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഇടതു രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ ചില ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിച്ച സമൂഹമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയാണ് പിജെ ആര്‍മി എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജ്. ജയരാജനെ ഏറെ പിടിച്ചുലച്ച വ്യക്തി പൂജ വിവാദത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍ ക്ലീന്‍ ചീറ്റ് നല്‍കി ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പിജെ ആര്‍മി റെഡ് ആര്‍മി ആകുന്നതും, പാര്‍ട്ടിയോട് സമരസപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയായെന്നോണം അരിവാള്‍ ചുറ്റിക എന്ന പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നം തന്നെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം ആകുന്നതും.

പിജെ ആര്‍മി എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ ഇതുവരെ പി. ജയരാജന്റെ മുഖം തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതല്‍ സമയവും പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പിജെ ആര്‍മിയുടെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം മാറുന്നത് ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയരാജന് സീറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ ഘട്ടത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പിണറായി വിജയന്റെ ചിത്രം പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രമാക്കിയിരുന്നു.



പിജെ ആരാധകര്‍ കൂട്ടത്തോടെയെത്തി വിമര്‍ശനവര്‍ഷം ചൊരിഞ്ഞതോടെ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പിണറായിയെ മാറ്റി ജയരാജന്റെ ചിത്രം തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ ഇതിനുതാഴെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കമന്റുകളിലും ജയരാജന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിലുള്ള അമര്‍ഷം തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞത്. അനുമതിയില്ലാതെ തന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ജയരാജന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കും പിജെ ആര്‍മി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താനായില്ല.



താനുമായി ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വാക്കാല്‍ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഒരു നടപടിയും ജയരാജന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന മേയ് രണ്ടിനും പേജിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം മാറി. ശബരിമല ക്ഷേത്രവും, അയ്യപ്പ വിഗ്രഹവുമായി പുതിയ ചിത്രം. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം വിണ്ടും പി. ജയരാജന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേജിന്റ പേരുമാറിയതിനൊപ്പമാണ് പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നം തന്നെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രമായത്.



പിജെ ആരാധകവൃന്ദം പാര്‍ട്ടിയോട് സമരസപ്പെടുന്നെന്ന സൂചനയായി വേണം ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റത്തെ വായിച്ചെടുക്കാന്‍. പാര്‍ട്ടിയുമായി അനുരജ്ഞനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മ എത്തുന്നു എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരുകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കരുത്തനായിരുന്ന ജയരാജന്‍ ഇന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം എന്ന ലേബലില്‍ ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നു എന്നതും പിജെ ആര്‍മിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രവും ചേര്‍ത്തു വായിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരം പൂര്‍ണമാകു.

ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘങ്ങള്‍ക്കെതരെ സിപിഎം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റെ നിലപാട് വന്നു രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ പിജെ ആര്‍മി അടിമുടി മാറി എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുതയാണ്. ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയും അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കിയും പിജെ ആര്‍മി പേജില്‍ ഇടപെടാറുണ്ടെന്നത് പാര്‍ട്ടിയും ജയരാജനും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മാറ്റമെന്ന് വ്യക്തം. ഇതിനുതെളിവാണ് ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘങ്ങള്‍ക്കെതിെരയുള്ള പാര്‍ട്ടി നിലപാട് വലിയ പ്രധാന്യത്തോടെ പേജില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും.



പക്ഷേ പേരുമാറ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കമന്റുകളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തം. പേരും ചിത്രവും മാറ്റുമ്പോഴും നിലപാട് മാറരുതെന്നാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം. ജയരാജനുവേണ്ടി തന്നെ നിലകൊള്ളണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് ഗ്രൂപ്പില്‍ നിറയുന്നത്. എന്തായാലും പിജെ ആര്‍മി റെഡ് ആര്‍മി ആകുമ്പോള്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാറ്റത്തെക്കാളുപരി പി. ജയരാജന്റെ ഭാവിയായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം.



English Summary : What happens when PJ army facebook page turns Red army?