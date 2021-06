ജൻപഥ് ആറാം നമ്പർ വീട്ടിലെ യോഗത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്; ലക്ഷ്യമിട്ടത് ബിജെപിയെ?

എൻസിപി നേതാവ് ശരദ്‌ പവാറിന്റെ, ന്യൂഡൽഹി ജൻപഥ് ആറാം നമ്പര്‍ വീട്ടിൽ അടുത്തിടെ ഒരു യോഗം നടന്നു. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ഇടതു പാര്‍ട്ടികളും എഎപിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുന്‍ ബിജെപി നേതാവ് യശ്വന്ത് സിന്‍ഹയുടെ രാഷ്ട്ര മഞ്ച് എന്ന സംഘടനയാണു കൂടിക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്ര മഞ്ച് രൂപീകരിക്കാൻ 2018ൽ ഒത്തുചേർന്ന നേതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് മനീഷ് തിവാരിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ അസാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമായി.



ബിജെപി വിരുദ്ധ മൂന്നാം മുന്നണിയായിരുന്നോ പുതിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യം? ബിജെപിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസില്ലാതെ എന്തു മൂന്നാം മുന്നണിയെന്ന് യോഗത്തിൽ ഇടതു നേതാക്കൾ ചോദിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ. അതല്ല, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ മടങ്ങിവരവാണ് യോഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെ അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ചു നേരിടാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളുണ്ടായോ? മൂന്നാം മുന്നണി പരിശ്രമങ്ങളുടെ മുൻകാല ചരിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി, പുതിയ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസ്. കേൾക്കാം ‘ദില്ലിയാഴ്ച’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ്...



English Summary: Anti-BJP parties, except Congress, meet at Sharad Pawar's house: What was the Objective?-Dhilliyazhcha Podcast Explains