മാസം കിട്ടുന്നത് 5 ലക്ഷം രൂപ; നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് 2.75 ലക്ഷം: രാഷ്ട്രപതി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി എല്ലാവരും നികുതി അടയ്ക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കാൻപുരിലുള്ള ജന്മസ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ജിന്‍ജാക്കില്‍ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. താനും നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും നികുതി അടച്ച ശേഷം തനിക്കു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ അധികം മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.



‘ഒരു ട്രെയിന്‍ ഏതെങ്കിലും സ്‌റ്റേഷനില്‍ നിര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ അത് ബലംപ്രയോഗിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ ട്രെയിനിനു തീയിടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ ചെയ്താല്‍ ആര്‍ക്കാണു നഷ്ടം?. ജനങ്ങള്‍ പറയും അത് സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വത്താണെന്ന്. എന്നാല്‍ അത് നികുതിദായകന്റെ പണമാണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ്. എന്നാല്‍ അതിന് ആനുപാതികമായി നികുതിയും അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഞാന്‍ ഓരോ മാസവും 2.75 ലക്ഷം രൂപയാണ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക്് 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്നാല്‍ അതിനു നികുതിയുണ്ട്. പിന്നെ എത്ര ബാക്കിയുണ്ടാകും. ഞാന്‍ സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇവിടെ അധ്യാപകരുണ്ട്. അവരാണ് കൂടുതല്‍ സമ്പാദിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാന്‍ പറയുന്നത് ഈ നികുതിയൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ്. അപ്പോള്‍ ആരുടേതാണ് നഷ്ടം. എന്റെയും നിങ്ങളുടേയും.’ - രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. നിറഞ്ഞ കൈയ്യടികളോടെയാണ് ആളുകള്‍ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാക്കുകള്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ട്രെയിനിലാണ് രാഷ്ട്രപതി കാൻപുരിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. 15 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയാണ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. 2006ല്‍ മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം ഡെറാഡൂണിലേക്കു ട്രെയിന്‍ യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു.

