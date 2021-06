ഡൽഹിയിൽ കേൾക്കില്ല ‘എന്നാ അനുഭവിച്ചോ’ മറുപടി; തലസ്ഥാനത്തുണ്ട് സ്വാതി മാലിവാൾ

‘ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടോ?

ഉണ്ട്.

അമ്മായിഅമ്മയോ?

രണ്ടും പേരും ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട്.

എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചോ?

ഇല്ല, ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല.

ഇല്ലേ? എന്നാ അനുഭവിച്ചോ’

വിസ്മയ എന്ന 24 കാരിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ‘ഉണർന്നു’ പ്രവർത്തിക്കാനൊരുങ്ങിയ കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ മുൻ അധ്യക്ഷ എം.സി. ജോസഫൈൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണിത്. ഒരുപക്ഷേ പിന്നിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമായി കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തതും ഈ സംഭാഷണം തന്നെ. വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ജോസഫൈൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതിനു വരെ ഇത് കാരണമായി.

ഉത്രയുടെ മരണത്തോടെ അവസാനിച്ച സ്ത്രീധന ചർച്ചകൾ വിസ്മയയുടെ മരണത്തോടെ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനിടെ ഇത്തവണ മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്കു കൂടി ഇത് കളമൊരുക്കി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വനിതാ കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരോട് കമ്മിഷന്റെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതല്ലേ? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കമ്മിഷൻ തലപ്പത്തേക്ക് വരേണ്ടത്, അവരുടെ യോഗ്യത എന്താകണം?

വനിതാ കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയ്ക്കു വരുന്നതിനിടെ ഉയർന്നു കേട്ട മറ്റൊരു പേരാണ് സ്വാതി മാലിവാൾ എന്നത്. കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ വിമർശനശരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഈ 36കാരി വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ കൂടി ചർച്ചയായത്.

ആരാണ് സ്വാതി മാലിവാൾ?

രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയാണ് ആം ആദ്മി നേതാവ് കൂടിയായ സ്വാതി മാലിവാൾ. 2015 ൽ ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ. എന്നാൽ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രവർത്തന മികവിലൂടെയാണു പിന്നീടു വാർത്തകളിൽ സ്വാതി ഇടം നേടിയത്.

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ 1984 ഒക്ടോബർ 15നാണ് സ്വാതിയുടെ ജനനം. ആംനിറ്റി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽനിന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും ജെഎസ്എസ് അക്കാദമി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽനിന്ന് ഐടിയിൽ ബിരുദവും നേടി. പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയയുടനെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങി.

സ്വാതി മാലിവാൾ

‘പരിവർത്തൻ’ എന്ന ഒരു സർക്കാരിതര സന്നദ്ധസംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2012 ൽ രാജ്യം ഞെട്ടിയ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ നിർഭയയ്ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ തെരുവിൽ പോരാടിയ യുവതയ്ക്കൊപ്പം സ്വാതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നിർഭയയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്വാതിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് പൊലീസിന്റെ ലാത്തിയടിയും പീഡനങ്ങളുമാണ്.

അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിനൊപ്പം മുന്നണി പോരാളിയായി പ്രവർത്തിച്ച സ്വാതി പിന്നീട് 2015 ൽ ആം ആദ്മി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയുടെ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയായി ചുമതലയേറ്റു. മികച്ച പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്നു മൂന്നു വർഷത്തേക്കുള്ള അധ്യക്ഷ പദവി 2018 ജൂലൈയിൽ മൂന്നു വർഷത്തേക്കു കൂടി സർക്കാർ ദീർഘിപ്പിച്ചു. ‘വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് സ്വാതിയുടേത്’ – കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്തുകൊണ്ട് സ്വാതി?

2018 ഏപ്രിൽ 13ന് ഒറ്റയാൾ നിരാഹാരസമരം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ബലാത്സംഗത്തിനെതിരായി രാജ്യത്തു നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഡൽഹി വനിത കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ ഈ സമരം. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് പാസാക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആവശ്യം.

ബലാത്സംഗത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വാതി നടത്തിയ നിരാഹാരസമരം.CHANDAN KHANNA / AFP

ഇതു സംബന്ധിച്ച് സ്വാതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തും അയച്ചു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്വയിലും യുപിയിലെ ഉന്നാവയിലും എട്ടും പതിനാറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം നാടിനെ നടുക്കിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ശക്തമായ നിയമം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്വാതിയുടെ പോരാട്ടം.

സ്വാതി തുടങ്ങിയ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ആദ്യം ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ തുടങ്ങിയ സമരം പിന്നീട് രാജ്ഘട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. സമരത്തിനിടയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും തന്റെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്വാതി തയാറായിരുന്നില്ല. അവസാനം ഏപ്രിൽ 22ന് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ വരെ ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ പോക്സോ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ഇതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതായി സ്വാതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സ്വാതി മാലിവാൾ

‘ഒാരോ ദിവസവും മൂന്നും നാലും ആറും വയസ്സുള്ള നിരവധി കുട്ടികൾ‌ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ നിരവധി കത്തുകൾ അയയ്ക്കുകയും നോട്ടിസുകൾ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെഴുതിയ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം കത്തുകൾ ഞാൻ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം വെറുതെയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നിരാഹാരസമരം ആരംഭിച്ചത്. പതിയെ രാജ്യത്തെ ജനം എന്നോട് ഐക്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇതാ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയാറായിരിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ വിജയമാണ്’– സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വാതി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ.

വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ സ്വാതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ഇത്. ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായി ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്വാതി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം സ്വാതിയുടെ നിരന്തര സമ്മർദത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു.

സ്വാതി മാലിവാൾ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ

2015ൽ ആസിഡ് ആക്രണത്തിന് ഇരയായ 35 ഓളം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡൽഹി ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും 2017ൽ ആസിഡ് ആക്രമണ ഇരയായ 37 ഓളം പെൺകുട്ടികളെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നൽകി പുനരധിവസിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ച സംഭവം പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന്, ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട റെയ്‌ഡിൽ അനധികൃത വിൽപന നടത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലീറ്റർ ആസിഡും കെമിക്കലുകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പിഴയിടുകയും ചെയ്തു.

ഇതുമാത്രമല്ല ഡൽഹി പൊലീസ് പോലും പോകാൻ മടിക്കുന്ന, സെക്സ് റാക്കറ്റുകളുടെ കേന്ദ്രമായ അനധികൃത സ്പാകളിലും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലും മസാജ് പാർലറുകളിലും മിന്നൽ പരിശോധന നടത്താനും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പൊലീസിനു മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനും ഇവർക്കായി.

നിരവധി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന റെയ്ഡിലൂടെ മോചിപ്പിക്കുകയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലെ മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലായി ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാൽപതോളം സ്പാകളും മസാജ് പാർലറുകളുമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ വനിതാ കമ്മിഷൻ ഇടപെട്ട് പൂട്ടിച്ചത്.

ഹോട്ടലിൽ റെയ്ഡിനിടെ രക്ഷിച്ച സ്ത്രീകളുമായി സ്വാതി

ലൈംഗിക തൊഴിലിനായി വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ച 39 നേപ്പാളി സ്ത്രീകളെ സ്വാതി ഇടപെട്ട് രക്ഷിച്ചു. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലോളം റെയ്ഡുകളാണ് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലായി നടത്തിയത്. ഇതിലൂടെ നേപ്പാളിൽനിന്ന് ഡൽഹി വഴി വിദേശത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യകടത്തിനു കൂടിയാണ് സ്വാതി അന്ത്യം കുറിച്ചത്.

2020 ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനാശാസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ഇരുപതുകാരിയെ മോചിപ്പിച്ച വനിതാ കമ്മിഷൻ ഇടപെടൽ ഏറെ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടി. കമ്മിഷന്റെ 181 എന്ന ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാണ് പെൺകുട്ടി സഹായം അഭ്യർഥിച്ചത്. ഉയർന്ന ജോലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി ചതിയിൽ വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നെന്നാണ് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു.

വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വനിതാ കമ്മിഷൻ സംഘം എത്തിയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്. അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായി അവശയായ നിലയിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെന്ന് സ്വാതി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാതി, ഡൽഹിയിൽ സ്ത്രീശരീരം വിൽപനയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നത് എന്നന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആ വർഷം മാർച്ചിൽ 15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങിയ വീട്ടുകാരുടെ ശ്രമത്തെ സ്വാതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിഷൻ ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞിരുന്നു. അജ്ഞാത സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ സ്വാതിയും കൂട്ടരും വിവാഹം നടക്കുന്ന ജഹാംഗീർപുരിയിലെത്തി വിവാഹം നിർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 2015 മുതൽ 2019 വരെ 50,000ത്തോളം കേസുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ വനിത കമ്മിഷൻ ഇടപെട്ട് തീർപ്പാക്കിയത്.

കേരളവും വനിതാ കമ്മിഷനും

എം.സി. ജോസഫൈൻ, സ്വാതി മലിവാൾ

ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ മാതൃകയിൽ 1990 ലാണ് കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ ബില്ല് തയാറാകുന്നത്.1996 മാർച്ച് 14ന് എ.കെ.ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും കേരള വിമൻസ് കമ്മിഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കവിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ സുഗതകുമാരിയെ അധ്യക്ഷയാക്കി വനിതാ കമ്മിഷൻ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്.

സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ മികച്ച ഇടപെടലുകളിലൂടെ പേരെടുക്കാൻ കമ്മിഷന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പേരിനു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ഇതുമാറിയതായി ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. അർധ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ, സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും കമ്മിഷന് ഇടപെടാം. എന്നാൽ നടപടികൾക്കു പരിമിതിയുണ്ട്.

ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ പൊലീസിൽനിന്നും റിപ്പോർട്ടു തേടാനും സർക്കാരിലേക്കു പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ അയയ്ക്കാനും മാത്രമേ കമ്മിഷനു സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താനുള്ള അധികാരം കമ്മിഷന് ഇല്ലെന്ന് പരാതിയിലെ ആരോപണവിധേയർ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ കമ്മിഷന്റെ വിലയും ഇടിഞ്ഞു.

ലൈംഗി‍കാതിക്രമങ്ങളിലും മറ്റും മാനസികമായി തളർന്നുപോയ സ്ത്രീകൾക്കു കൗൺസലിങ് ഏർപ്പെടുത്തുക, വീടുകളിലേക്കു തിരിച്ചു പോകാനാ‍കാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും താൽ‍ക്കാലിക താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിച്ച സ്ത്രീകൾ‍ക്കാവശ്യമായ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിനോടു ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് കമ്മിഷന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

എങ്ങനെയാകണം കമ്മിഷൻ?

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനൽ ചർച്ചയിൽ മുൻ അധ്യക്ഷ ജോസഫൈന്റെ പ്രതികരണം കണ്ടതോടു കൂടി പരാതി പറയാൻ കമ്മിഷനരികിൽ പോകുന്നതിലും ഭേദം വീട്ടിലെ പീഡനം സഹിക്കുകയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും ട്രോളുകളുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ. ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ സഹനങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ഒരുപക്ഷേ അവസാന അത്താണി എന്ന നിലയിലാകും കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ‌ പരിഹരിക്കാനും അവരെ മുന്നോട്ട് നടത്താനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന കുറഞ്ഞ പക്ഷം അവരെ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് എം.സി.ജോസഫൈൻ എന്ന അധ്യക്ഷയും കേരളത്തിലെ വനിത കമ്മിഷനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നാണു നിരീക്ഷണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനവും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ്് പെരുമാറാനും കഴിവുള്ള ഒരാളാവണം ഇനി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം.

കൗൺസിലർമാരോ ഡോക്ടർമാരോ എത്തിയാൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായവും ഒരുവശത്തുണ്ട്. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറുകൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എവിടെയും എത്തി സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ഇവർക്കാകണം. അതിനായി കമ്മിഷന്റെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊളിച്ചെഴുത്തും കൂടുതൽ അധികാരവും ആവശ്യമാണ്.

1961ൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമവും പിന്നീടുവന്ന ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമവുമൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തി സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കർശന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു കമ്മിഷൻ വരേണ്ട സാഹചര്യവും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ജോസഫൈന്റെ ഒഴിവിൽ പുതിയ അധ്യക്ഷ വരാനിരിക്കെ ഇവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നതും.

