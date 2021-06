ഓരോ ദലിത് കുടുംബത്തിനും 10 ലക്ഷം; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി

ഹൈദരാബാദ്∙ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള ഓരോ ഗുണഭോക്തൃ ദലിത് കുടുംബത്തിനും 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവു. ദലിത് ശാക്തീകരണത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപനം. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 119 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍നിന്ന് 100 കുടുംബങ്ങളെ ഇതിനായി കണ്ടെത്തും. മൊത്തം 11,900 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കും. പദ്ധതിക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ 1200 കോടി രൂപ നീക്കിവയ്ക്കും.

തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയും നേതാക്കള്‍, ദലിത് പ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം യോഗ്യരായ ദലിത് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബാങ്ക് ഗ്യാരന്‍റി ഇല്ലാതെ സഹായം നല്‍കും.

ദലിത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ സാമ്പത്തികമായി സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണിതെന്നാണ് സർക്കാർ അവകാശവാദം. ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഈ പദ്ധതി കാരണം ഗുണപരമായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

English Summary :Telangana govt to provide Rs 10 lakh financial assistance to beneficiaries under CM Dalit Empowerment Programme