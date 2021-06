കോഴിക്കോട്∙ രാമനാട്ടുകര ബൈപാസ് മേൽപാലത്തിൽ ലോറിയും ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. കണ്ണൂർ കൊട്ടിയൂർ അമ്പായത്തോട് പുന്നക്കപ്പടവിൽ പി.എ.ജോർജ്, കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി വെട്ടിക്കൽ വീട്ടിൽ ശ്യാം വി.ശശി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും ജീപ്പ് യാത്രക്കാരാണ്. ഇന്നു പുലർച്ചെ 2.30നായിരുന്നു അപകടം.



English Summary: Two killed in road accident at Ramanattukara