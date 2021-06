ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 19 വർഷവും സിബിഐ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് 18 വർഷവും കഴിഞ്ഞ് 2013ൽ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പി നാരായണൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഒരു പരാതി അയച്ചു. തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവായെന്നും അവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. ഈ പരാതിയാണ് വിവാദമായ ചാരക്കേസിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. കേരള പൊലീസിലേയും ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലെയും (ഐബി) 18 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സിബിഐ സുപ്രീംകോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം സമർപ്പിച്ച എഫ്ഐആറിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ പരാതിയാണ്. നീതി തേടിയാണ് തന്റെ പോരാട്ടമെന്ന് നമ്പി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നീക്കമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാദിക്കുന്നു.

1994ൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഏറെ തീയും പുകയും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസ്. 6 ദിവസമാണ് കേസ് ഐബിയുടെ സഹായത്തോടെ കേരള പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചത്. ഈ സമയത്തെ അന്വേഷണവും കേസ് ചാർജ് ചെയ്യലും പ്രതികൾക്കു നേരെ നടന്നതായി ആരോപിക്കുന്ന പീഡനവുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണത്തിലേക്കും കേസിലേക്കും വഴിതെളിച്ചത്. കേസിലെ സിബിഐയുടെ ഇടപെടലും അന്വേഷണവും വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരുടെ ബന്ധം കാരണം തുടക്കം മുതലേ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു വ്യഗ്രതയെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

1995 മേയ് 5ന് ആയിരുന്നു സിബിഐ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും സിബിഐ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഇതനുസരിച്ച് 1999 നവംബർ 17ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി. അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം 2005 ജനുവരി 24ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് നൽകി. എല്ലാവരും സർവീസ് നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെയാണ് നമ്പി നാരായണൻ പരാതിപ്പെട്ടത്.

നമ്പി നാരായണനും ബിജെപിയും

2013 സെപ്റ്റംബറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നരേന്ദ്ര മോദി- നമ്പിനാരായണൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു നരേന്ദ്ര മോദി. മോദി തന്നെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹത്തോട് ചാരക്കേസിൽ അമേരിക്കൻ ഇടപെടലുണ്ടാവാം എന്നു താൻ പറഞ്ഞതായും നമ്പി നാരായണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലേ, എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിന് ബിജെപിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാറിമാറി വന്ന കേരള സർക്കാരുകൾക്ക് കേസിൽ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും നമ്പി നാരായണൻ പറഞ്ഞു. ചാരക്കേസിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാനായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന് താൽപര്യം. കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് കെ. കരുണാകരനെ പുറത്താക്കാനായിരുന്നു താൽപര്യം. അതിനാൽ കേസിൽ സഹായിക്കാൻ ആരുവന്നാലും അവരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നമ്പി നാരായണൻ അന്നു പറഞ്ഞു

ഗുജറാത്ത് മുൻ ഡിജിപി ആർ.ബി. ശ്രീകുമാറും

ഇപ്പോൾ എഫ്ഐആറിൽ പേരു ചേർക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഗുജറാത്ത് മുൻ ഡിജിപി ആർ.ബി. ശ്രീകുമാറുമുണ്ട്. 2002 ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് ഗുജറാത്തിൽ വർഗീയ കലാപം നടന്നത്. തുടർന്ന് അഡി. ഡിജിപി (ഇന്റലിജൻസ്) ആയിരുന്ന ആർ.ബി. ശ്രീകുമാർ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആ പദവിയിൽനിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും തുടർന്നും സർക്കാരിനെതിരായ പല തെളിവുകളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും ദേശീയ തലത്തിൽ അതു വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ശ്രീകുമാർ 9 സത്യവാങ്മൂലങ്ങളും നിരവധി പ്രസ്താവനകളും നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഗുജറാത്തിൽ നിരവധി അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും 2007ൽ അദ്ദേഹം വിരമിച്ചപ്പോൾ പെൻഷൻ തടയുന്നത് അടക്കമുള്ള നടപടികളുമുണ്ടായി. തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നീക്കിയത്. അതിനാൽ മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ശ്രീകുമാറിനെ ലക്ഷ്യമിടുകയല്ലേ ബിജെപി എന്ന ചോദ്യം നമ്പി നാരായണനോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ചു. ബിജെപിക്ക് അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. 1999ൽ നഷ്ടപരിഹാരം തേടി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനു നൽകിയ കത്തിൽ അന്നത്തെ ഐബി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ മാത്യു ജോണിന്റേയും ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീകുമാറിന്റെയും പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രീകുമാർ

2003ലാണ് നമ്പിനാരായണൻ ആദ്യമായി ആർ.ബി. ശ്രീകുമാറിന് എതിരെ പരാതിപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ആരോപണം. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ച, 2013 ഡിസംബർ 18ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ 1994ലെ ചാരക്കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഐബി യൂണിറ്റിൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല ആർ. ബി. ശ്രീകുമാറിന് ആയിരുന്നുവെന്നും നമ്പി നാരായണൻ പറയുന്നു.

ആർ.ബി.ശ്രീകുമാർ, നരേന്ദ്ര മോദി

എന്നാൽ ഐബിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് താനല്ല കേസിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നതെന്നും നമ്പി നാരായണനെ താൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആണ് ശ്രീകുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലരായിരുന്നു നമ്പി നാരായണനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർണമായും വിഡിയോയിൽ പകർത്തുകയും ഹൈക്കോടതിക്ക് അതു കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2014ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ ഘട്ടത്തിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് മീനാക്ഷി ലേഖി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീകുമാറാണ് കേസിനു പിന്നിലെന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചകൻ, സിഐഎ ഏജന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും ശ്രീകുമാർ പറയുന്നു.

മീനാക്ഷി ലേഖിയുടെ ആരോപണം

നമ്പി നാരായണൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു നൽകിയ പരാതിയി. തന്നെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചതിനും മീനാക്ഷി ലേഖി നടത്തിയ ആരോപണത്തിനും മറുപടിയായി 2014 ഫെബ്രുവരി 24ന് ശ്രീകുമാർ മാധ്യമങ്ങൾക്കു പ്രസ്താവന നൽകിയിരുന്നു. അതിൽ നമ്പി നാരായണന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. നമ്പി നാരായണൻ, താൻ പ്രമുഖ റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞനും യഥാസമയം പ്രമോഷൻ കിട്ടിയ ആളുമാണ് എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു നൽകിയ കത്തിൽ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമിതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അംഗീകരിക്കാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സി. വിജയാനന്ദ് എഴുതിയ കത്ത് പ്രസ്താവനയിൽ ശ്രീകുമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മീനാക്ഷി ലേഖി

ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ മാത്രം ആണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് 1978 മുതൽ 92 വരെയുള്ള കത്തുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്രീകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. 1980-84 കാലത്ത് ശ്രീകുമാർ ഐഎസ്ആർഒയുടെ സുരക്ഷാചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്പി നാരായണന് എതിരായ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഇല്ലാത്ത ചില കമ്പനികൾക്ക് ടെൻഡർ കൊടുത്തതും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം ചെയ്തതും സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം. അക്കാലം മുതലേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. 2003ൽ ആദ്യമായി അഡി. സബ് കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തപ്പോഴും ശ്രീകുമാർ ചോദ്യം ചെയ്തതായോ ഉപദ്രവിച്ചതായോ നമ്പി നാരായണൻ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ശ്രീകുമാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്.

എം.കെ. ധർ എഴുതിയത്

ചാരക്കേസിനു പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ കൈകളുണ്ടാവാം എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം അക്കാലത്തുതന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു വാദം പാക്കിസ്ഥാനാണ് പിന്നിൽ എന്നായിരുന്നു. ചാരക്കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കാലയളവിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഐബി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന എം.കെ. ധർ ആയിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത്.

2005ൽ അദ്ദേഹം ഐബിയുടെ അന്വേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഓപ്പൺ സീക്രട്ട്സ്- ഇന്ത്യൻ ഇന്റലിജൻസ് അൺവെയിൽഡ് (മാനസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടലുകളെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അമേരിക്കയ്ക്കല്ല, പാക്കിസ്ഥാനാണ് അറിവുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ധർ പറഞ്ഞത്. കേരള ഡിജിപിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് കേസിൽ സഹായിക്കാൻ ഐബി തയാറായത്.

സെൻകുമാർ, ശശികുമാരൻ

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും എക്കാലവും രണ്ടു അഭിപ്രായങ്ങൾ ചാരക്കേസ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിന് ഒപ്പം നിന്നു. കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന വാദത്തിനാണ് പിന്നീട് ശക്തി കൂടിയത്. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും പീഡനവും സഹിച്ച നമ്പി നാരായണന് വൻ തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ കേരള സർക്കാർ തയാറായി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പത്മഭൂഷൻ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.

ടി.പി.സെൻകുമാർ

അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ബിജെപി പക്ഷത്തുനിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നുപോലും എതിർപ്പുണ്ടായത്. നമ്പി നാരായണന് എതിരെ മുൻ ഡിജിപി ആയിരുന്ന ടി.പി. സെൻകുമാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. വിരമിച്ച ശേഷം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നയാളാണ് സെൻകുമാർ. നമ്പി നാരായണനൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ശശികുമാരൻ. അദ്ദേഹം പക്ഷേ കേസിന് പോകാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള താൽപര്യമില്ലായ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

