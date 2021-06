മൊഡേണ വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ഇറക്കുമതി അനുമതി സിപ്ലയ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙മൊഡേണ കോവിഡ് വാക്സീന് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര അനുമതിയായി. സിപ്ല കമ്പനിക്കാണു മൊഡേണ വാക്സീൻ ഇറക്കുമതിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. കോവിഡിനെതിരെ 90 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള വാക്സീനാണു മൊഡേണ.

വാക്സീന്‍ ഇറക്കുമതിക്കും വിതരണത്തിനും മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ മരുന്ന് കമ്പനി സിപ്ല അനുമതി തേടിയിരുന്നു. മൊഡേണ വാക്സീന്‍റെ രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കുന്നത് കോവിഡ് വൈറസ് അപകട സാധ്യത 91 ശതമാനം കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍റെ പഠനം. എംആര്‍എന്‍എ വാക്സീനാണ് മൊഡേണയുടേത്.

ഫൈസർ വാക്സീൻ ഉടൻ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സിഇഒ ആൽബര്‍ട്ട് ബോർല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ഘട്ടത്തിലാണു ഫൈസർ‌. സർക്കാരുമായി ഉടൻ കരാറിലെത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഫൈസർ സിഇഒ അറിയിച്ചു.

English Summary: Cipla Allowed To Import Moderna Vaccine For Use In India