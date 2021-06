നടുവൊടിച്ച് പെട്രോള്‍ വില; അന്നം മുട്ടിച്ച്, അടുക്കള കത്തിയെരിച്ച് ഭക്ഷ്യഎണ്ണ വിലയും

ഇന്ധനവില സെഞ്ചുറി കടന്നു കുതിക്കുന്നതിനിടെ, ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പിന്നിട്ട് കുടുംബബജറ്റിൽ തീപിടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു എണ്ണയുണ്ട്. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒപ്പം സാധാരണക്കാരെ വലയ്ക്കുന്ന ഈ എണ്ണ മറ്റൊന്നല്ല, പാചകത്തിന് കൂട്ടേകുന്ന ഭക്ഷ്യ എണ്ണയാണത്. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അപ്പാടെ ബാധിക്കുകയാണ് വിലക്കയറ്റമെന്ന ഭൂതം. എണ്ണകൾക്കെല്ലാം ദിനംപ്രതി വില കൂടുമ്പോൾ ജനം കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും.

വിശപ്പടക്കുക എന്ന പൊതുവികാരം അത്രയെളുപ്പം സാധിക്കാത്ത കാര്യമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലും, അത്രയ്ക്കാണു സാധനങ്ങൾക്കു വില കയറുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം വെളിച്ചെണ്ണയായ കേരയ്ക്കു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വില ലീറ്ററിന് 240 രൂപ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ പാംഒായിലും സൂര്യകാന്തി എണ്ണയും 150 രൂപയ്ക്കു മുകളിലെത്തി. സപ്ലൈകോ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒരു ലീറ്റര്‍ പാംഒായിലിന് 147, സൂര്യകാന്തി എണ്ണയ്ക്ക് 199, കേര വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് 232 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു വില. വെളിച്ചെണ്ണ കഴിഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതു സൂര്യകാന്തി എണ്ണയും പാംഒായിലുമാണ്.



കൊച്ചിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ക്വിന്റലിന് 17,300– 17,900, ആലപ്പുഴയിൽ 17,400–18,000, കോട്ടയത്ത് 20,300 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ജൂൺ 25ലെ വ്യാപാര നിലവാരം. കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിലെ മൊത്തവ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒാണത്തിന് 15 ലീറ്റര്‍ പാംഒായിലിന് 1,435 രൂപയായിരുന്നതു കഴിഞ്ഞ മാസം 2,300 രൂപ വരെയായി. സൂര്യകാന്തി എണ്ണയ്ക്കു രണ്ടു മാസത്തിനിടെ 50 രൂപയോളം കൂടി. ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ചു പിന്നെയും വില കൂടും.



പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെ അനുകരിച്ചു വിപണിയിലുള്ള സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കു പോലും ലീറ്ററിനു 200 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണു വിലയെന്നു ചില്ലറ വിൽപനക്കാർ പറയുന്നു. രാജ്യത്തു കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലക്കടല എണ്ണ, കടുകെണ്ണ, വനസ്പതി, സോയ എണ്ണ, സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, പാം ഓയിൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ശരാശരി 30–40 ശതമാനം വില കൂടി. എണ്ണ പ്രധാന ചേരുവയായ സോപ്പുകൾക്കും ഒന്നിനു ശരാശരി 5 രൂപയുടെ വരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ഇന്ധനവിലയിലെ വർധനയാണു ഭക്ഷ്യഎണ്ണകളെ തീപിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നു കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു.



∙ എണ്ണവിലയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?



ഒരു വർഷമായി ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണവില മുകളിലോട്ടാണ്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്ത എണ്ണകളുടെ ചില്ലറവിൽപന വിലകൾ നോക്കിയാൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. കടുക്, വനസ്പതി, സോയ, പാം ഓയിൽ എന്നീ എണ്ണകൾക്ക് ഏകദേശം 30 ശതമാനവും സൂര്യകാന്തി എണ്ണയ്ക്കു മാത്രം 40 ശതമാനത്തിലേറെയും വില കൂടി. ചില സമയത്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാമെങ്കിലും പൊതുവെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ 70 ശതമാനവും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണു വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം.



1990കളുടെ തുടക്കം വരെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വയംപര്യാപ്തമായിരുന്നു. കടുകെണ്ണ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ഉൽ‌പന്നങ്ങൾക്കായിരുന്നു നേരത്തേ മുൻഗണന. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഉദാരവൽക്കരണ നയവും പ്രതിശീർഷ ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടായ വർധനയും സർക്കാരുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റി. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പാംഓയിൽ പതിയെ വിപണിയെ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ അതിശയത്തോടെ കണ്ടു. ഇറക്കുമതിക്കായി രാജ്യം കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കൾ ക്രൂഡ് ഓയിലും സ്വർണവുമാണ്.



ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ, രാജ്യാന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണു എണ്ണയുട‌െ വില. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകമെമ്പാടും ഒന്നിലേറെ വിളകൾ പ്രശ്നം നേരിട്ടു. പാംഓയിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന രാജ്യമായ മലേഷ്യയിൽ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു വിളവെടുപ്പ് കുറഞ്ഞു. യുക്രെയിനിലും റഷ്യയിലും ഉണ്ടായ വരൾച്ച സൂര്യകാന്തി എണ്ണയുടെ ആഗോള ഉൽ‌പാദനത്തിൽ ഒൻപതു ശതമാനം കുറവുണ്ടാക്കി. ബയോഡീസലിനായി സോയാബീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ സോയ എണ്ണയുടെ വിലയും റെക്കോർഡിലെത്തി. കട‌ുക് എണ്ണയടക്കമുള്ള പരമ്പരാഗത ഉൽ‌പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമേറിയതോടെ അവയുടെ വിലയും കുതിച്ചു.



വെളിച്ചെണ്ണ

∙ ഉൽപാദനം കൂട്ടി, മതിയാകാതെ ഇന്ത്യ



അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണക്കുരു ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടായ വർധന 44 ശതമാനത്തിലേറെയാണ്. 2015-16ലെ 25.3 ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽനിന്ന് 2020-21ൽ ഉൽപാദനം 36.6 ദശലക്ഷം ടണ്ണായി. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമെ ഇത് ആകുന്നുള്ളൂ. 19 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യ എണ്ണയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിവർഷ പ്രതിശീർഷ ഉപഭോഗമെന്നാണു കണക്ക്. ഇതുപ്രകാരം രാജ്യത്ത് 25 ദശലക്ഷം ടൺ ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ഏകദേശം 10.5 ദശലക്ഷം ടൺ മാത്രമാണ് ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം.



ബാക്കി എണ്ണയുടെ കുറവ് നികത്തുന്നത് ഇറക്കുമതിയിലൂടെ. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണക്കുരുക്കളുടെയും ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെയും വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലായതിനാൽ ആഭ്യന്തര വിലയിലും അതു പ്രതിഫലിക്കുമെന്നു വിപണി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഭക്ഷ്യഎണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ 86 ശതമാനം പാം, സോയാബീൻ എണ്ണകളാണ്. മലേഷ്യയും ഇന്തൊനീഷ്യയുമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാം ഓയിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണവിലയും ഉയർന്നിരുന്നു.



∙ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ചൈന, ദീപാവലി പൊള്ളും



ഈ വർഷം മേയിൽ പാം ഓയിൽ ടണ്ണിന് 4,525 മലേഷ്യൻ റിൻഗിറ്റ് (80,576 രൂപ) എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. കഴിഞ്ഞ വർഷം വില ടണ്ണിന് 1,939 റിൻഗിറ്റ് (34,527 രൂപ) ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വിലയിലുണ്ടായ വർധന 133 ശതമാനം. ജൂൺ ഒന്നിന് വില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു, ടണ്ണിന് 3,910 റിൻഗിറ്റ് (70,000 രൂപ).



‘കുടിയേറ്റക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യമാണു മലേഷ്യ. കോവിഡ് കാരണം അതിർത്തികൾ അടച്ചതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ കുറഞ്ഞത് ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചു. വ്യാവസായിക ഇന്ധനങ്ങളിൽ സസ്യ എണ്ണകളുടെ ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കിയതും നമുക്കു വെല്ലുവിളിയാണ്’– ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണ ഉൽപാദകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സോൾവന്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ഇഎഐ) എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബി.വി.മേത്ത പറഞ്ഞു.



സോയാബീനിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ വിലക്കയറ്റം കാണാം. ബ്രസീലും അമേരിക്കയുമാണു പ്രധാന ആഗോള ഉൽ‌പാദകർ. സോയാബീനിനു കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യാന്തര വിലയിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർച്ചയുണ്ടായി. ജൂലൈയിലേക്കുള്ള സോയാബീൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഹരി ജൂൺ 1ന് 1,542 ഡോളറിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 1ന് വില 840 ഡോളറിനടുത്തായിരുന്നു എന്നോർക്കണം.



പാം ഓയിൽ തയാറാക്കുന്ന എണ്ണക്കുരു

‘ചൈന വൻതോതിൽ സോയാബീൻ വാങ്ങുകയാണ്. 2021ലെ ആദ്യ നാലു മാസങ്ങളിൽ 28.6 ദശലക്ഷം ടൺ അവർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ 17 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. ബ്രസീലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വിളവെടുപ്പിനെയും കയറ്റുമതിയെയും ബാധിച്ചു. യുഎസും ബ്രസീലും ഉൾപ്പെടെ പലരും പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികളിൽ സോയാബീൻ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി’– ഭാരതീയ ഉദ്യോഗ് വ്യാപാർ മണ്ഡൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹേമന്ത് ഗുപ്ത വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



‘ഡിമാൻഡ്-സപ്ലൈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കാരണം പയർവർഗങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിലക്കയറ്റം തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്’ എന്നാണു റിസർവ് ബാങ്ക് അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആവശ്യം വീണ്ടും ഉയരുമെന്നും വിലയിൽ ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ദീപാവലി വരെ വില കൂടും. അടുത്ത വിളവെടുപ്പിനുശേഷം വില കുറയുമെന്നാണു വിപണിയിലെ കണക്കുകൂട്ടൽ.



∙ മത്സരക്ഷമമല്ല നമ്മുടെ കൃഷിരീതി



ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണക്കുരു ഉൽപാദനം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മതിയായ അളവായിട്ടില്ലെന്നു കണക്കുകളിൽ വ്യക്തം. ആഭ്യന്തര ഉൽ‌പാദനം ഇനിയും കൂട്ടിയാൽ മാത്രമെ ഭക്ഷ്യഎണ്ണയുടെ വിലയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകൂ. ഇന്ത്യയിലെ ഫലപ്രദമല്ലാത്ത കാർഷിക രീതികളാണു ഉൽപാദനം കൂട്ടുന്നതിനു പ്രധാന തടസ്സമെന്നു ബി.വി.മേത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഇവിടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽതന്നെ വില ഉയർന്നിരിക്കും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ചെറിയ സ്ഥലത്തെ കൃഷിയും കാലഹരണപ്പെട്ട കൃഷിരീതികളുമാണ് ഇന്ത്യയെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുന്നത്. സോയാബീൻ മാത്രമെടുത്താൽ 2018–19ൽ 11,131.26 ഹെക്ടറിലാണു നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തത്. വിളവ് 13,267.52 മെട്രിക് ടൺ. ബ്രസീൽ 2019–20ൽ 36.8 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറിലാണു സോയാബീൻ കൃഷി ചെയ്തത്. ഉൽപാദനം 124.0 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ. പണപ്പെരുപ്പം, ഉപഭോക്താക്കളെ സന്തുഷ്ടരാക്കൽ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൃഷിയെ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി അനിവാര്യമെന്നു വിദഗ്ദർ പറയുന്നു.



സോയ

∙ പ്രശ്നമായി ഇറക്കുമതി തീരുവയും



രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യഎണ്ണകളുടെ പകുതിയിലേറെയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ അവയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു വലിയ തീരുവയാണ്. രാജ്യാന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടിയ തീരുവയും വില കുതിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു. പാം ഓയിലിന് 32.5 ശതമാനവും ക്രൂഡ് സോയാബീൻ, സോയ എണ്ണ എന്നിവയ്ക്ക് 35 ശതമാനവുമാണ് ഇറക്കുമതി തീരുവ. ചില്ലറ വിൽപന വിലയിൽ ആശ്വാസമുണ്ടാക്കാൻ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനു നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നതായി വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.



എന്നാൽ, ജൂൺ 16ന് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ ‘ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിലയിലെ ഇടിവ് 20% വരെയാണ്’ എന്നു സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോക വിപണിയിൽ വിലയിടിയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചതായി തൊട്ടുപിന്നാലെ ജൂൺ 18ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളിലൂടെയും ജനത്തെ പിഴിഞ്ഞുള്ള വരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറല്ലെന്നു ചുരുക്കം.



നിലക്കടല

English Summary: Edible oil prices hiked in India follows Petrol, Diesel Price- Indepth Analysis